Faktisk.no: Politiet avviser spekulasjoner om at 17. mai-bråk var «koordinerte» opptøyer

18. mai antydet Amundsen i et innlegg på Facebook at uro og bråk blant ungdom i Oslo, Drammen og Fredrikstad på 17. mai kan ha vært «planlagte og koordinerte» opptøyer og at de «aggressive ungdommene trolig hadde en anti-norsk agenda».

Amundsen, som var justis- og beredskapsminister fra 2016 til 2018, sitter i dag i justiskomiteen på Stortinget og er justispolitisk talsperson for Frp.

(Skjermdump fra Facebook)

Amundsen skriver videre at opprørere prøvde å ta «herredømme» over Fredrikstad, og at politiet hadde funnet «depoter med brostein klar til kasting» i byen. Han stiller også spørsmål ved hvorfor ikke media skriver at det foregikk «lignende opptøyer» i Drammen og i Oslo.

Hendelsene i Fredrikstad har også blitt omtalt av nettstedet Rights.no i flereartikler .

Frp-politikeren spør om «venstrevridd media» ikke vil skrive om «at det finnes tusenvis av både rotløse og islamistiske ungdommer med innvandrerbakgrunn som hater oss og alle verdiene vi står for».

Men politiet avviser blankt at det dreide seg om koordinerte angrep, og en video Amundsen la ut har ingenting med 17. mai å gjøre.

Stort engasjement

Over 400 personer har delt Amundsens innlegg, og det har fått nesten tusen kommentarer.

(Skjermdump fra Facebook)

Én Facebook-bruker skriver for eksempel:

– Dette er så skremmende vi feiret 17 mai rolig med venner og familie så får vi slike tilstander har vi ikke fått nok av denne sorten.

En annen spør hva slags befolkning Stortinget har «importert de siste 40 år».

Amundsen svarer også en Facebook-bruker som spør om han ikke kan ta det opp i spørretimen på Stortinget. Politikeren skriver at han vil gjøre dette ved første anledning.

Video viser demonstrasjon 12. mai

I Facebook-innlegget til Amundsen står det at «(...) det på sosiale medier finnes videoer hvor du tilsynelatende ser horder av innvandrere gå i egne tog og rope: «Allahu Akbar».»

(Skjermdump fra Facebook)

Stortingsrepresentanten har også lagt ut et videoklipp av et opptog i kommentarfeltet sitt med teksten «dette finnes ikke, ifølge media».

Videoen viser mennesker som roper «Allahu Akbar», og man kan se at det ikke er norske flagg som vaier i vinden, men palestinske. Den har imidlertid ikke noe med 17. mai å gjøre.

Videoen ble nemlig tatt 12. mai under en demonstrasjon mot Israel etter angrepene i Gaza. Den ble lagt ut på det sosiale nettstedet TikTok samme dag.

Flere poengterer dette under videoen, men Amundsen har ikke svart på disse kommentarene.

– Frekt av en tidligere justisminister

Det var Tareq Abu Nahel som la ut videoen fra demonstrasjonen på TikTok . Nahel er leder for Arab Youth Forum , og er selv palestinsk.

Han reagerer på at videoen er tatt ut av sin sammenheng.

– For det første er ikke videoen tatt på 17. mai. Vi respekterer selvfølgelig Norges nasjonaldag, og demonstrerer ikke denne dagen. For det andre synes jeg det er frekt av en tidligere justisminister å legge ut min video på Facebook i en annen kontekst, sier han.

Nahel reagerer også på at Amundsen fremhever at de går i tog og sier «Allahu Akbar»:

– Det betyr at «Gud er stor», og det er helt vanlig å si blant muslimer. Det er trist at mange forbinder det med terrorisme. Vi ønsket å vise vår støtte til Palestina, det er alt, sier han.

Pressesjef i Oslo-politidistrikt, Unni Grøndal, sier at demonstrasjonen 12. mai foregikk rolig.

– Palestinakomiteen tok mye og godt ansvar, og hadde mange på plass for å sørge for at det skulle gå best mulig. Det forløp uten store hendelser, sier hun.

Avviser kritikk

Per-Willy Amundsen avviser at han bruker videoen som et eksempel på at det var eget tog for innvandrere på 17. mai.

– Videoen kan være et eksempel av hva vi kan vente oss mer av fremover, et fremtidsbilde som jeg tror nordmenn flest finner skremmende, skriver Amundsen i en e-post.

På spørsmål om han vil endre noe i Facebook-kommentaren sin, svarer Frp-politikeren slik:

– Det er ingenting jeg trenger å endre. Jeg påstår ikke videoen er fra 17. mai slik Faktisk.no insinuerer for å oppkonstruere sin sak.

Amundsen mener også at Nahel må tåle at videoen hans blir delt og diskutert i sosiale medier.

– Dersom man ønsker at en video man har tatt opp ikke skal diskuteres av andre på Internett, bør man la være å publisere den på sosiale medier.

Frp-politikeren skriver også at «Allahu akbar» har flere konnotasjoner enn bare «Gud er stor»:

– Det er krigsropet til terrororganisasjoner som Den Islamske Stat, Al-Qaida og Hamas. At nettopp støttespillere til terrororganisasjonen Hamas roper dette krigsropet i Norges gater i videoen som omtales, viser at med innvandringen importerer vi både konflikter og potensielle terrorister vi fint kunne vært foruten.

Bråk i Fredrikstad

Like før halv fire på ettermiddagen 17. mai la politiet i Øst ut en melding på Twitter om at flere ungdommer hadde samlet seg i Fredrikstad sentrum. Mange av dem var fulle og ikke i stand til å ta vare på seg selv, og politiet var i gang med å ringe foreldrene.

(Skjermdump fra Twitter)

Rundt klokken ni på kvelden sendte politiet ut en ny twitter-melding . Da hadde situasjonen eskalert:

(Skjermdump fra Twitter)

Politistasjonssjef i Fredrikstad, Ivar Prestbakken, avviser at det som skjedde i Fredrikstad på 17. mai handler om ungdom som ønsket å gjøre opprør mot norske verdier.

– Etterforskningen vår så langt viser at dette overhodet ikke hadde noe å gjøre med at det var Norges nasjonaldag, sier han.

Prestbakken stiller seg undrende til at Amundsen antyder at det kan være et koordinert angrep som foregikk i flere byer samtidig.

– Amundsen burde vite at bevisbyrden ligger hos politiet og påtalemyndigheten. En slik slutning må ha et bedre grunnlag. Vår sak isolert sett viser ikke at dette var koordinert på noen slags måte, sier han.

– En helt vanlig ordensforstyrrelse

Til Fredriksstad Blad uttalte operasjonsleder Terje Marstad at hele situasjonen startet med at en patrulje snakket til en ung person som drakk på gata.

– Det var en situasjon som eskalerte ut av det blå. Plutselig kom det haugevis med unge mennesker mot politipatruljen. De begynte å knuffe og dytte mot tjenestepersonene, sa Marstad til avisen.

Politistasjonssjef Ivar Prestbakken bekrefter denne beskrivelsen overfor Faktisk.no.

Politistasjonssjef i Fredrikstad, Ivar Prestbakken, avviser at bråket i Fredrikstad 17. mai hadde noe med motstand mot norske verdier å gjøre. (Øst politidistrikt)

Amundsen skriver i innlegget at politiet fant depoter med stein «klare til kasting». Dette er feil, og det ble også rettet i artikkelen til Fredriksstad Blad.

– Etterforskningen viser at dette var stein som var hentet fra byggeplasser i sentrum. Det var ikke depoter som var lagret for å brukes på 17. mai, sier Prestbakken til Faktisk.no.

Uttalelse fra innsatsleder

Innsatsleder i Fredrikstad den kvelden var Stig Øvergård. Da Fredriksstad Blad intervjuet ham etter at roen igjen hadde senket seg i plankebyen, fortalte han til avisen at det var svært mange ikke-etniske nordmenn blant de arresterte.

I etterkant har flere reagert på uttalelsen. Prestbakken sier at etnisitet ikke har noe å si for etterforskningen.

– Om du har bodd i Norge hele livet, eller om du har flyttet hit, så har ikke det noe å si for selve saken og det eventuelle straffbare i den, vår jobb blir å etterforske og klargjøre hva som har skjedd, sier han.

Oslo-politiet: – Ingen spesiell uro

Pressesjef Unni Grøndal sier at politiet i Oslo ikke kjenner seg igjen i det Amundsen skriver om 17. mai på Facebook.

– Vi er ikke kjent med at det skal ha vært noen spesiell uro på 17. mai, men det var en samling på omtrent 150 personer som gikk opp Karl Johan, og som ble stoppet av politiet før de kom til Slottsplassen. Der var det andre varslede arrangementer. Dette var personer som er motstandere av korona-restriksjonene.

Dette var samme toget som TV-personligheten Svein Østvik, mer kjent som «Charter-Svein» deltok i. Toget ble blant annet omtalt av VG .

– For øvrig var det tidlig på kvelden samling av en del ungdommer ned i tolvårsalderen på Oslo S hvor politiet kom til stedet. Dette løste seg opp uten at det kom til konfrontasjoner, sier Grøndal.

Slåssing i Drammen

Faktisk.no har også snakket med politiet i Drammen. Amundsen nevner «lignende angrep» i byen som eksempler på det han skriver kan være «koordinerte og planlagte» voldelige opptøyer.

– Vi hadde to hendelser som var over i løpet av en halv times tid. Det var to 11 år gamle jenter som slåss, og så var det tre gutter i 16-års alderen som slåss, opplyser leder for forebyggende avsnitt i Drammen, Geir Oustorp.

Han avviser at dette var et organisert angrep.

– Dette var to hendelser som ikke hadde noe med hverandre å gjøre, sier han.

Amundsen: – Jeg stiller spørsmål

Når Faktisk.no ber Amundsen om å kommentere opplysningene fra politiet i Fredrikstad, Drammen og Oslo, svarer stortingsrepresentanten at han har stilt spørsmål, ikke påstått noe, om hendelsene 17. mai:

– Dersom Faktisk.no hadde lest mitt innlegg presist, ser man at jeg stiller spørsmål om volden var planlagt og koordinert. Deretter kritiserer jeg media for å ikke stille spørsmålet, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

Han gir også uttrykk for at han er glad for at andre stiller spørsmål ved hva som skjedde 17. mai:

– Det at Fredriksstad Blad, VG og nå Faktisk.no i ettertid stiller disse spørsmålene er jeg glad for, og det er helt i tråd med min intensjon med å stille spørsmålet i utgangspunktet.

Ifølge Amundsen var det også grunn til å spørre om det lå en anti-norsk agenda bak opptøyene:

– Politiet uttalte selv via medier at den store majoriteten som bedrev vold hadde innvandrerbakgrunn, at politiet hadde funnet depot med brostein klar til kasting, og at de kjempet mot at disse opprørerne skulle ta «herredømme» over byen.

– Om det er slik at mange av disse ungdommene som stod i front for denne aggressiviteten har en anti-norsk agenda, mener jeg er et relevant spørsmål å stille ut fra konteksten.

Hadde ikke lest rettelsen fra politiet

At politiet allerede 17. mai avviste at det fantes depoter av stein som kunne kastes, kommenterer Amundsen slik:

– Dette var i så fall uriktig informasjon distribuert av politiet, og ikke rettet opp i de nyhetskilder som var meg tilgjengelig på tidspunkt for publisering.

Amundsen skriver også at han vil følge opp hendelsene 17. mai, og andre lignende hendelser, «på adekvat måte både i og utenfor Stortinget».

Les artikkelen på Faktisk.no