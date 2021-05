Unio tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik i neste uke

Dersom det ikke har kommet en løsning på konflikten vil Unio kommune fra onsdag ta ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik. Dette rammer barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Da vil i så fall over 20.760 medlemmer være i streik.

Tre nye kommuner – deriblant Fredrikstad

Kommunene som allerede er berørt, og som nå melder om opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

– KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund.

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse, stopper Norge, understreker nestlederen.

– For dårlig tilbud

Unio mener lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

Dermed ble 7.390 av deres medlemmer tatt ut i streik torsdag.

– Skissen fra mekler var like over det som ble resultatet i privat sektor. Dette var likevel ikke nok for Unio kommune, som hadde krav om klar reallønnsvekst for sine medlemmer i år, skrev Unio i en pressemelding torsdag.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Kommuner og fylkeskommuner har ikke mulighet til å øke lønningene langt ut over de fastsatte rammene, sa forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som er tatt ut i streik. Lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne tas ikke ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.

---

Streikeuttak i Fredrikstad

Disse kommunale og fylkeskommunale arbeidsplassene berøres av streiken:

Ambjørnrød skole

Begby skole

Bjørneklova barnehage

Borge ungdomsskole

Buskogen barnehage

Cicignon skole

Fjeldberg sykehjem

Faunsvei 3 og 6 omsorgsboliger

Fysio- og ergoterapitjenesen

Haugeløkka/Falcheveien boliger

Helsehuset rehabiliteringsavdeling dag/døgn

Helsehuset medisinske tjenester

Helsevern for barn og unge

Hjemmesykepleie h2, ressursenhet og helsevakt

Hjemmesykepleie nord

Hjemmesykepleie syd

Hjemmesykepleie vest

Hjemmesykepleie øst

Hovedbiblioteket

Korttidssenter

Lærings- og mestringssenter

Omsorgssentre ressursenhet

Seksjon helse og velferd

Seksjon utdanning og oppvekst

Seksjoner for sentraladministrasjon

Tildelingskontoret

Utdanning og oppvekst felles administrasjon

Østsiden sykehjem

Fredrikstadmarka barnehage - Veum

Frevar

Gaustadgrenda barnehage

Glemmen sykehjem

Gressvik barnehage

Gressvik ungdomsskole

Gudeberg barne- og ungdomsskole

Haugeåsen ungdomsskole

Helsevakt - trygghetspatrulje, nattpatrulje

Hurrød skole

Hverdagsrehab, dagtilbud ol.

Kråkerøy ungdomsskole

Kvernhuset ungdomsskole

Langøyåsen barnehage

Leie barnehage

Lunde barneskole

Løen barnehage

Manstad skole

Oksviken barnehage

Rolvsøy barnehage

Rolvsøy sykehjem

Sagabakken skole

Slevik skole

Smedbakken sykehjem

Smertulia barnehage

Solliheimen sykehjem

Speiderfjellet barnehage

Torsnes barnehage

Torsnes skole

Torsnes sykehjem

Trosvik barnehage

Vestbygda ungdomsskole

Østfold kontrollutvalgssekretariat

Årum skole

Frederik II videregående skole

Glemmen videregående skole

---