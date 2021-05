Koronaboom for norsk vingård

Kjersti Busterud / NTB

Man trenger ikke reise til Frankrike for å besøke vingårder. I Telemark serverer Odd og Lill vin fra egne vinranker, mens Joar byr på sider i Hardanger.

– Vi er vel en av de få som har fått positive effekter av korona. Allerede i januar var vi fullbooket ut året, forteller Odd Eugen Wollberg. Sammen med kona Lill Gjestad Wollberg driver han en av Norges få vingårder, Lerkekåsa i Gvarv i Telemark.

Her kan du overnatte i en vintønne bygget om til soverom, kombinert med kveldsaktiviteter som vinsmaking og vingårdsvandring. Vintønnene er allerede opptatt, men så fort koronarestriksjonene letter, åpnes det for at også andre kan bli med på kveldsaktivitetene.

I juli og begynnelsen av august er dessuten gården åpen for besøkende på dagtid.

– Vi har åpen kafé og mulighet for vinsmaking. Med unntak av søndag, da er det ikke lov å servere alkohol, forteller han.

I 2018 kjøpte Lill Gjestad Wollberg og Odd Eugene Wollberg vingården Lerkekåsa i Gvarv i Telemark. (Gunn Gravdal Elton/NTB Tema)

Kun skjenking tillatt

Reglene for salg og skjenking av alkohol må selvfølgelig følges også av vingårder, noe som gjør at Wollberg kan skjenke vinen de lager, men ikke selge den. For fem år siden kom riktignok en endring i alkoholloven som åpnet for at gårdsbruk kunne selge alkoholholdige drikker med opp til 22 volumprosent alkohol direkte til forbruker. Men dette gjelder imidlertid ikke vin laget på druer.

– Vin laget på druer kan kun selges via Vinmonopolet. Så all vinen vi lager av druene våre, går til skjenking. I tillegg selger vi egenprodusert vin laget av frukt og bær fra gårder i nærområdet, forteller Wollberg.

Store Naa Siderkompani kan by på både egenprodusert sider og vakkert kulturlandskap. (Øystein Haara/NTB Tema)

Åpne sidergårder

Foreløpig finnes det kun en håndfull gårder som i likhet med Lerkekåsa produserer vin av egendyrkede druer. Liker du sider, er mulighetene for å smake norskproduserte drikkevarer langt flere.

– Det har vært en skikkelig siderboom de siste årene. Man har fått et bredt utvalg av produsenter, som produserer sider av høy kvalitet. Nytt de siste årene er dessuten at mange av siderbøndene har gjort gårdene sine tilgjengelige for besøk og opplevelser, sier redaktør i Visit Norway, Christine Baglo.

I sentrum av siderbølgen står Hardanger. For drøyt ti år siden ble Sider fra Hardanger det første norske alkoholholdige produktet med geografisk beskyttet betegnelse, på samme måte som for eksempel champagne.

– Siderboomen har vært med på å løfte Hardanger som et reisemål som kan by på mer enn bare vakker natur. Vi så økt interesse for Hardanger-regionen i fjor, forteller Baglo.

Sidertørste turister kan blant annet reise langs frukt- og siderruta i Ulvik, som består av tre ulike fruktgårder, eller dra på sidersafari i Sørfjorden.

Joar Aga i Aga Sideri hadde rundt 2000 besøkende i løpet av fjorårets sommersesong. (Øystein Haara/NTB Tema)

Gikk fra melk til sider

En av bøndene i den nye siderbølgen er Joar Aga. Han tok over gården på Aga i Ullensvang etter onkelen i 2018, og la samme år om driften fra melkeproduksjon til sider. Det ble raskt en suksess.

– Allerede det andre året kunne jeg mangedoble produksjonen. I år er målet å produsere 100.000 liter, sier Aga.

Han vant Det Norske Måltids pris for årets beste sider både i år og i fjor.

– Alle siderne mine er inspirert av personer og historier fra lokalområdet, sier Aga, som byr på både norsk historie og mattradisjoner når han inviterer turistene på gårdsbesøk. Hans sideri en ett av stoppestedene på sidersafari i Sørfjorden.

– Fordi utenlandsturistene uteble, tok man i fjor båten «Vision of the Fjords» til Hardanger, og lagde et opplegg der gjestene blant annet legger til kai her. Her får de besøke sideriet og Agatunet, som er Norges best bevarte klyngetun, sier Aga.

Gjestene får servert både ost og sider.

– Norsk ost er i vinden, akkurat som sider. Vi har utrolig gode råvarer i Norge, og har jo vunnet prisen for verdens beste ost, sier han.

I fjor hadde Agarundt 2000 nordmenn innom på sidersmaking.

– På grunn av korona var vi veldig usikre på hvordan sesongen skulle bli, men det gikk kjempebra. Det er veldig kjekt å ha nordmenn på besøk – mange har aldri smakt ordentlig norsk sider. De får virkelig øynene opp for Hardanger, sier han.

Også i år vil det bli sidersafari til Aga og andre siderprodusenter.

Whisky på vei opp

Om ikke vin og sider er nok, forteller Christine Baglo i Visit Norway at det er enda en aldri så liten bølge på vei, denne gangen av lokalprodusert whisky.

En periode poppet det opp ølbryggerier på hver knaus, nå kommer whiskydestilleriene etter, forteller hun, og nevner blant annet Myken.

Her lager de whisky av sjøvann, og også gin, forteller hun.

Myken destilleri holder til nord på Helgelandskysten, og tilbyr destilleribesøk og whiskycamp for dem som vil lære mer om whiskyproduksjon. Andre whisky-steder som tar imot besøk, er blant annet Aurora Spirit Distillery i Lyngen, som er verdens nordligste whiskydestilleri, og Feddie Distillery på Fedje utenfor Bergen.

Vin- og sidergårder

Her er et lite utvalg av de norske vin- eller siderproduserende gårdene som tar imot besøk.

* Vingården Tuen: Vingård som i flere tiår har laget vin av frukt, bær og ville vekster sanket i nærområdet i Romsdalen. Vinbonde Johan Setnes tilbyr omvisning i sine mange vinkjellere på bestilling. www.tuenvin.no

* Lerkekåsa vingård: Vingården Lerkekåsa i Gvarv lager både hvitvin, rødvin og rosévin av egne druer. De byr også på vinsmaking, omvisning og mulighet for overnatting i hytte, hus eller vintønne. https://lerkekasa.no.

* Egge gård: Det er slett ikke bare på Vestlandet det satses på sider. Egge gård i Lier produserer både sider, vin og akevitt. Gården tilbyr også omvisning, smaking og åpen gårdsbutikk. www.eggegaard.no.

* Store Naa Siderkompani: På Store Nå i Hardanger kan du besøke både gården og sideriet, og få en innføring i sidertradisjonene i Hardanger. www.storenaasiderkompani.com

* Syse gard: Syse gard er ett av tre stoppesteder på frukt- og siderruta i Ulvik i Hardanger. På Syse gard kan du få omvisning og lære om hvordan blant annet sideren og fenalåret deres blir laget. De har også sitt eget gårdsutsalg. https://sysegard.no.

* Aga Sideri: På Aga Sideri kan du smake prisbelønt sider og lære om frukt- og siderproduksjon. www.agasideri.no

* Åkre gard: Åkre er en av gårdene du kan dra innom på sidersafari i Sørfjorden. De produserer eplemost, brennevin og sider under merkenavnet Edel. https://åkregård.no

