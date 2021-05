FFK nærmer seg 50.000 kroner etter aksjonsløp

Klubbens ungdomslag deltok lørdag med over 100 spillere og trenere i det egenarrangerte aksjonsløpet i Fredrikstad sentrum, til inntekt for organisasjonen Mental Helse Ungdom.

Fra stadion gikk den cirka to kilometer lange løypa over Værstebrua, langs med elva og brygga, over gangbrua, bortom studentboligene og videre mot Kråkerøybrua på den andre siden. Tilbake på sentrumssiden fortsatte løpet på brygga og igjen over gangbrua, og derfra tilbake til stadion.

Vi fikk vel egentlig mer ut av denne lørdagen enn vi hadde tenkt. — Thomas Johnsen, juniorlagstrener i FFK

11 dager

Aksjonsløpet tiltrakk seg også entusiastiske tilskuere og heiagjenger, som de unge løperne håpet på. Tirsdag kveld nærmer innsamlingen seg 50.000 kroner, ifølge juniorlagstrener Thomas Johnsen i FFK, når alt av hittil varslede bidrag er registrert på konto.

– Så da begynner det å likne på noe, selv om vi selvsagt gjerne skulle ha samlet inn mye mer. Det er fortsatt 11 dager igjen, og vi skal fortsette med aktiv spredning av kampanjen i sosiale medier, så det er mulig å hive seg på, minner Johnsen om.

FFKs ungdomsavdeling ønsket å rette fokus mot unges mentale helse etter en tid der det er blitt slått fast at en stor andel unge i Norge har dårligere mental livskvalitet som følge av en lang koronaperiode med delvis nedstengt samfunn og en rekke restriksjoner, som har lagt begrensninger på sosialt samvær.

Det har også ungdommene i FFK fått merke. Sentrumsløpet lørdag var faktisk alle lagene i FFKs ungdomsavdeling samlet for første gang.

– Det ble en veldig hyggelig dag, hvor lagene våre gjorde noe i fellesskap for første gang. Alt av sosiale tiltak er jo også internt hos oss blitt stanset som følge av pandemien. Så vi fikk vel egentlig mer ut av denne lørdagen enn vi hadde tenkt, slår Johnsen fast.

172 givere

FFK har flere ganger tidligere hatt innsamlinger til gode formål, blant andre til barnekreftforeningen, og har da samlet inn mellom 80.000 og 130.000 kroner. Nå hadde klubben en klar ambisjon om å toppe tidligere innsamlinger og vel så det.

Av bidragene som ennå ikke er registrert på konto kommer blant annet 10.000 kroner fra en bedrift. Frontkom i Gamlebyen ga forrige uke det samme beløpet og oppfordret flere bedrifter til å bidra.

– Vi er en gjeng kultur- og fotballinteresserte her, som ser hvordan pandemien gir utfordringer for barn og unge. Når FFK går i bresjen for det, var det et enkelt valg å støtte det. Og vi oppfordrer gjerne andre til å gjøre det samme. Det koster lite, men betyr veldig mye, sa medeier Fredrik Paus til Dagsavisen Demokraten.

Medregnet bedrifter og privatpersoner har aksjonen 172 givere til nå.

Mental Helse Ungdom

* Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år.

* Jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud under verdiene mot, åpenhet og likeverd.

* Har som mål at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

