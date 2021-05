Vedtok umiddelbare lettelser for kultur og idrett

Onsdag kveld sendte Fredrikstad kommune ute en pressemelding der de opplyste at kriseledelsen anbefalte flere lettelser i den lokale koronaforskriften.

– Den største endringen innebærer at forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer oppheves. Alle typer arrangementer må imidlertid fremdeles forholde seg til strengere antallsbegrensninger enn det som gjelder nasjonalt, heter det i pressemeldingen.

Torsdag formiddag ble endringsforslagene vedtatt av politikerne i formannskapet, og dette innebærer blant annet at barn og unge under 20 år nå skal kunne konkurrere mot hverandre innenfor samme kommune. Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold presisert imidlertid under møtet at det for disse idrettsarrangementene gjelder en antallsbegrensning på 30 personer totalt, inkludert utøvere og støtteapparat.

Så mange kan delta

Vedtaket betyr samtidig at konserter, teater og andre arrangementer kan gjennomføres, og at både Fredrikstad kino og svømme- og spaanlegg kan gjenåpne.

Det presiseres samtidig at følgende forutsetninger er satt for å kunne gjennomføre arrangementer:

Innendørs arrangement: 10 personer på innendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd a), b), c), d), eller f), eller 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Begravelsesseremonier kan ha inntil 100 personer til stede, dersom avstandsreglene kan overholdes.

Utendørs, offentlig arrangement: 30 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstavene a), b), c) og d).

Utendørs, privat arrangement: 20 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav f).

Unntak for FFK og Hauge-jubileum

Lettelsene trer i kraft allerede torsdag klokka 15, og vil i første omgang gjelde til og med 3. juni.

Noen unntak blir det imidlertid fra de nevnte antallsbegrensningene. FFKs a-lag får nå nemlig ta imot inntil 100 tilskuere på sine hjemmekamper, noe som får effekt allerede under sesongens første seriekamp på hjemmebane mot Sandnes Ulf torsdag kveld. Også åpningen av Hauges Minde 3. juni kan ha inntil 100 gjester utendørs.

– Kriseledelsen og jeg er glade for at vi igjen kan åpne opp ytterligere. Spesielt barn og unge vil nyte godt av denne åpningen. I tillegg kan kulturlivet, så smått, igjen begynne å blomstre, uttaler ordfører Jon-Ivar Nygård.

Flere av politikerne stilte spørsmål rundt hvorfor FFK kun får ha 100 tilskuere på sine hjemmekamper, mens Sarpsborg 08 nå har fått grønt lys for inntil 600. Til dette svarte kommuneoverlege Anne Kristine Nitter at det er begrunnet i ulikt smittetrykk i de to kommunene, der Sarpsborg har langt færre nye smittede de to siste ukene.

– 100 er tallet det var enighet om i regionen fram til i går, i samråd med FHI, og Sarpsborg 08 spilte med 100 tilskuere i sin første hjemmekamp. Nå er ikke vi i samme smittesituasjon som Sarpsborg og må gjøre den trinnvise opptrappingen. Dessverre er vi cirka en uke bak dem andre akkurat nå, uttalte kommuneoverlegen.

Bred enighet

Anita Nock (Frp) fremmet et forslag om at Fredrikstad kommune skal følge de nasjonale retningslinjene med tanke på arrangementer, som innebærer inntil 100 personer på innendørs arrangementer og inntil 600 personer fordelt på tre grupper à inntil 200 dersom alle i publikum sitter på faste anviste plasser.

Hun begrunnet dette blant annet med at det har vært minimalt med smite knyttet til kulturarrangementer samtidig som kulturaktørene har vært hardt rammet av strenge restriksjoner, men fikk kun partikollega Bjørnar Laabaks stemme for forslaget.

De øvrige politikerne i formannskapet stilte seg bak innstillingen fra kommuneledelsen, og uttrykte samtidig glede over at det nå er mulig med forsiktige lettelser i de lokale tiltakene.

– Den foreslåtte nye forskriften er i tråd med håndteringen så langt, med fokus på forutsigbarhet og sakte gjenåpning. Det er ingen garanti for at det ikke kan bli ny runder med stenging, men vi trenger i alle fall ikke å unødig legge til rette for det. Og så er det bra med åpning for kulturarrangementer og lettelser for barn og unge, og jeg håper som alle andre at vi kan åpne enda mer om et par uker igjen, sa blant annet Hannah Berg (Rødt).

Ved siden av den oppdaterte lokale forskriften, er Fredrikstad kommune fortsatt underlagt den nasjonale covid-19-forskriften og de nasjonale koronarådene.