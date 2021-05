Støtte til FFK-løp for mental helse doblet på ett døgn

Innsamlingen til organisasjonen Mental Helse Ungdom, som baserer seg på at hver deltaker i sentrumsløpet kommende lørdag skaffer personlige sponsorer, gikk tregt. Spesielt med tanke på ambisjonsnivået hos FFKs ungdomsavdeling, som står bak initiativet.

I forkant av løpet har håpet vært å samle inn nærmere 100.000 kroner. Onsdag hadde aksjonen resultert i underkant av 13.000 kroner inn på konto til arbeidet som gjøres for unges mentale helse. Et døgn senere er summen doblet.

Teknologiutviklingsbedriften Frontkom har gått inn med 10.000 kroner siden onsdag og ytterligere småsummer er kommet fra private hender. Aksjonen er nå oppe i om lag 26.000 kroner.

– Det er kjempebra. Vi er heldige å ha en pappa rundt juniorlaget som er inne på eiersiden hos Frontkom, som kom med det glade budskapet. Vi håper på flere sånne, sier juniorlagstrener Thomas Johnsen.

– Er det noe du skal gi penger til, så er det dette, sa Johnsen i går, da han ga uttrykk for skuffelse over at ikke flere bedrifter hadde meldt seg på aksjonsløpet som sponsorer.

Mange flere unge enn før, og nesten halvparten av dem fra 18-25 år, har rapportert inn i forbindelse med undersøkelser at de sliter med følelsen av ensomhet under pandemien, ifølge kommunikasjons- og innsamlingssjef Line Toft i Mental Helse Ungdom. Hun sier det er vanskelig å slå fast hvor mange som har fått psykiske lidelser sammenlignet med før.

– Mange er nok usikre på hvordan de skal definere egne følelser, og psykiske lidelser må diagnostiseres av dem som kan gjøre det, og hvor ventelistene for øvrig er lange. Men det vi kan slå fast er at et økt antall unge gir uttrykk for at de har dårligere mental livskvalitet enn før pandemien. Vi har hatt stor pågang i vår hjelpechat på nett, hvor vi nå opplever å få flere henvendelser enn før som tar opp problemstillinger som burde vært i hjelpeapparatet. Og det har bare økt gjennom pandemien. I mange tilfeller er det snakk om selvmordstanker, forteller Toft.

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år, som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud under verdiene mot, åpenhet og likeverd.

Fredrik Paus er medeieren og pappaen som Johnsen nevner. Ved Frontkom i Gamlebyen er de flere eiere og ledere som står bak pengestøtten.

– Vi er en gjeng kultur- og fotballinteresserte her, som ser hvordan pandemien gir utfordringer for barn og unge. Når FFK går i bresjen for det, var det et enkelt valg å støtte det. Og vi oppfordrer gjerne andre til å gjøre det samme. Det koster lite, men betyr veldig mye, sier Paus.

Lørdag stiller rundt 100 spillere og trenere fra FFKs ungdomsavdeling til start i løpet, som skal gå på begge sider av Glomma i Fredrikstad sentrum og krysse gangbrua to ganger.

Fra stadion går den cirka to kilometer lange løypa over Værstebrua, langs med elva og brygga til gangbrua, som forseres før kursen settes bortom studentboligene og videre mot Kråkerøybrua på den andre siden. Tilbake på sentrumssiden av Kråkerøybrua går løpet på brygga og igjen over gangbrua, og derfra tilbake til stadion.

