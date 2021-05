Søker nye veivisere til økt samfunnsengasjement

– Jeg må innrømme at jeg var spent på hvordan dette kom til å bli før vi kom i gang, men jeg syns det er et skikkelig kult tiltak og tror det fungerer godt. Gjennom den jobben vi gjør bidrar vi på en måte til å sette et ansikt på demokratiet som helhet og hvor viktig det er å delta og bruke stemmeretten sin, ikke bare at en hel haug med politikere prøver å overbevise deg, sier Tale Marie Haug Malmstrøm til Dagsavisen Demokraten.

Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 var hun en av 15 som ble midlertidig ansatt av Fredrikstad kommune for å spre informasjon til befolkningen om viktigheten av å delta i demokratiet. Formålet med demokratiguide-prosjektet var både å få flere til å gå til stemmeurnene og stimulere til mer generelt samfunnsengasjement, og fasiten viser at i alle fall det første ble oppfylt. Fra 2015 til 2019 økte valgdeltakelsen i Fredrikstad fra 53,6 til 58 prosent.

[ Kraftig økt valgdeltakelse blant de yngste (+) ]

Kommet for å bli

Blant målene ved forrige valg var særlig å øke valgdeltakelsen blant personer med minoritetsbakgrunn, men også generelt unge, to grupper der det tradisjonelt sett har vært prosentvis færre som går til stemmeurnene. Kommunen er såpass fornøyde med resultat fra to år tilbake, at de har bestemt seg for å videreføre ordningen også opp mot høstens stortingsvalg, men også i årene som kommer.

– Utgangspunktet vårt var at dette fungerte veldig fint forrige gang. Og en ting er diskusjonen rundt økt valgdeltakelse, som var et hovedmål med opprettelsen av prosjektet, men vi så også at dette er en veldig fin måte å få ut informasjon fra kommunen om hvordan man kan engasjere seg i lokalsamfunnet og det lokale demokratiet. Alle guidene har jo også et nettverk i form av familie og venner, og gjennom skole og jobb, og er sånn sett gode ambassadører for dette. Så det som var et prøveprosjekt i 2019, tenker vi nå at har kommet for å bli, og ønsker å videreutvikle det vi fikk til ved sist valg, sier prosjektansvarlig Erik Lindbæk Kruse i Fredrikstad kommune.

Det er veldig mange unge som ikke bruker stemmeretten sin, men som kanskje tenker seg om på nytt når de får spørsmål fra jevnaldrende om hvorfor. — Ivan Adnan Ibrahim

Tale Marie Haug Malmstrøm har allerede bestemt seg for å ikle seg den oransje vesten også i år.

– Sist gang møtte jeg så mange mennesker jeg aldri ville truffet utenom denne jobben, og ikke bare de andre demokratiguidene som har gitt meg verdifullt innsyn i andre kulturer, men også alle dem vi traff da vi var ute på stands og snakket med folk, utdyper hun om hvorfor hun ville bli med på en runde til.

[ Jobben som demokratiguide ble en politisk vekker for førstegangsvelger Hanna (18) (+) ]

Tale Marie Haug Malmstrøm, er spent foran runde to som demokratiguide for Fredrikstad kommune. (Privat)

– Riktig og viktig info

Malmstrøm har selv erfaring fra ungdomspolitikken, men sier hun nå trives godt med å stå på stand med et mer nøytralt, men minst like viktig budskap.

– Vi går med oransje drakter som ikke forbindes med et konkret politisk parti, og det er tydelig at vi er fra kommunen. Vår jobb er ikke å overbevise folk om hva de skal stemme, men at de skal delta i demokratiet.

– Det viktigste er å være gode nok på å få ut riktig og viktig informasjon omkring valget til de gruppene som ikke får god nok informasjon ellers. Jeg er nå 24 år selv, og vet at det er veldig mange unge som ikke vet hva eller hvordan de skal stemme, eller som ikke ser effekten av at de deltar. Der kan vi være til stor hjelp, mener hun.

En annen som er klar for å gjenta oppdraget som demokratiguide er Ivan Adnan Ibrahim. Til tross for at han nå har flyttet til Ås for å studere, mener han jobben de gjorde for to år siden var såpass viktig at han gladelig pendler tilbake til Plankebyen i starten av neste studieår.

– Jeg liker å ha noe å gjøre og prate med folk, og dette handler om å snakke med mennesker man aldri har møtt før og gi dem god informasjon om valg og demokrati. Sist gang lærte jeg at det var overraskende mange som ikke vet at de kan stemme eller ikke har nok informasjon om hvordan det funker. Da de fikk beskjed om at vi ikke representerer noen av de politiske partiene, men kun skulle informere om valgordningen var det morsomt å forklare og se at de skjønte.

– Det var flere som sa at de ikke ville stemme på noen av partiene, men da fikk vi mange til å stemme blankt i stedet, ved å vise at det er viktig å bruke stemmeretten uansett. Jeg håper selvfølgelig at vi får valgdeltakelsen til å øke igjen, for det er et synlig bevis på at vi har gjort jobben vår. Man blir litt stolt når man ser at det man gjør gir resultater, sier Ibrahim.

[ Bildeserie: Regntung, men stemningsfull 17. mai-feiring i Fredrikstad (+) ]

Ivan Adnan Ibrahim mener andre kommuner bør følge Fredrikstads eksempel. (Trond Øyvind Karterud/Fredrikstad kommune)

Ambassadører for lokaldemokratiet

Erik Lindbæk Kruse setter stor pris på at både Malmstrøm, Ibrahim og flere av de andre som var med i 2019 har takket ja til å bli med på laget også i år.

– Ikke minst fordi de da allerede har fått øvd seg og blitt erfarne demokratiguider. Mange av dem som var med sist har ytret et ønske om å bidra igjen fordi de selv opplevde det som meningsfylt, men samtidig er dette stort sett unge mennesker med liv som forandrer seg veldig på to år. De kan ha fått seg en jobb som krever mer tid eller flyttet til en annen del av landet, så en blanding av både gamle og nye er fint.

Det er dumt å si nei til folk som ønsker å engasjere seg. — Erik Lindbæk Kruse

Derfor har Fredrikstad kommune nå gått ut med en utlysning der de søker folk mellom 18 og 35 år som kan bidra med å spre viktig informasjon fram mot valgdagen 13. september.

– Vi ønsker folk som har et engasjement for samfunnet rundt seg. Man trenger ikke nødvendigvis være så opptatt av politikk i seg selv, men ha et ønske om å bidra til økt oppslutning rundt det å delta i valg og lokaldemokratiet generelt, og vi har også en ambisjon om at guidene skal være gode ambassadører for lokalt demokrati mellom valgene, sier Kruse.

– Det hjelper så klart å være utadvendt, glad i å treffe og snakke med nye folk og ikke minst god til å prate med forskjellig typer mennesker. Samtidig ønsker vi alle varianter, for det er et fint at demokratiguidene også gjenspeiler befolkningen. For at vi skal nå hele befolkningen, er det også en fordel om de behersker flere språk enn norsk og engelsk, legger han til.

[ Nabo til sliten kommun al bolig: – Råtner på rot (+) ]

Erik Lindbæk Kruse er glad for at det blir en miks av gamle og nye blant årets demokratiguider. (Hermund Lybeck Kjernli)

– Dumt å si nei

Kruse kan røpe at det allerede er mange som har meldt interesse, og at de håper å ha landet årets demokratiguide-gjeng innen starten av juni.

– For vi ønsker å få tid til opplæring både før og etter sommeren. Vi hadde 15 stykker sist, og hadde i utgangspunktet tenkt det samme nå. Men vi har allerede fått inn 20 søknader, så da må vi nesten bare se litt an hvordan vi løser det.

– Så har vi et budsjett å forholde oss til, men det er viktig å legge til rette for at unge som ønsker å bidra får lov til det, og det er dumt å si nei til folk som ønsker å engasjere seg. Derfor må vi alle fall få tatt en prat med alle som har søkt, og en mulighet er å ta en vurdering på antall timer til hver, for vi ønsker å komme positivt engasjement i møte, fastslår han.

[ Da hesten ble solgt, tok Siljes (25) misbruk av ]

Unge møter unge

Og blant de to gjengangerne Dagsavisen Demokraten har snakket med, har sommerfuglene i magen allerede begynt å melde seg med knappe fire måneder igjen til selve valgdagen.

– Forrige gang var det jo kommune- og fylkestingsvalg, så jeg er spent på om det blir annerledes ved et stortingsvalg. Jeg er også spent på hvordan det skal organiseres med tanke på covid-19 og hvordan folk vil reagere. En viktig del av opplæringen blir nok hvordan vi skal formidle informasjon på en smittevernvennlig måte, selv om jeg håper ting har roet seg til august når vi kommer ordentlig i gang med jobben vår, sier Tale Marie Haug Malmstrøm.

Demokratiguide-prosjektet høstet lovord fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) da hun besøkte Fredrikstad før valget i 2019. Ivan Adnan Ibrahim mener flere kommuner bør følge deres eksempel og adoptere ordningen

– Jeg syns det er et kjempebra initiativ, og spesielt at de lar unge mennesker få jobben. For det er veldig mange unge som ikke bruker stemmeretten sin, men som kanskje tenker seg om på nytt når de får spørsmål fra jevnaldrende om hvorfor. Det ville kanskje vært rart og vanskeligere om det kom fra en mann på over 40, avslutter han.

[ Selvmordstanker og ensomhet blant studenter: – Mange føler at de må få en diagnose for å kunne gå til psykolog ]