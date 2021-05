Kommunen etterforskes: Beboer (69) brant i hjel ved Østsiden Eldresenter

Det var ved 19-tida onsdag 14. april brannvesenet fikk melding om brann ved eldresenteret i Borgarveien. Ved framkomst hadde mannen i den aktuelle leiligheten allerede blitt påført tredjegrads forbrenning over 40 prosent av kroppen. Mindre enn et døgn senere var beboeren erklært død ved Sykehus Østfold på Kalnes.

Skjedde også i 2008

Etter hva Demokraten erfarer var det glør fra en sigarett som antente den rullestol-avhengige 69-åringen. I løpet av få sekunder var hele hans påkledning antent – samtidig som han forsøkte å komme seg over gulvet i retning døra med rullestolen. Døra maktet han imidlertid ikke å få opp. Da de ansatte kom til stedet, oppstod også store problemer med å få flyttet den tunge elektriske stolen bak døra sidelengs.

Demokraten har vært i kontakt med en av brukerens nære pårørende som foreløpig ikke ønsker å si noe om saken før politiet og Helsetilsynet har konkludert.

– Jeg er imidlertid glad Demokraten sørger for å opplyse allmennheten om det forferdelig triste hendelsen. Dette ikke minst fordi det er andre gang på få år noe slikt skjer ved dette eldresenteret. Jeg har likevel ingen grunn for å tro at ansatte skal lastes for hendelsen – de gjør alltid som best de kan med de få ressursene som er tilgjengelig. Likevel må de som har ansvar i kommunen svare på hva som har skjedd, understreker familiemedlemmet overfor avisa.

I 2008 omkom også en kvinne i 80-åra ved Østsiden Eldresenter under lignende omstendigheter.

Undersøkes av Helsetilsynet

Etatssjef i Fredrikstad kommunes helse- og velferdsseksjon, Wenche Halvorsen bekrefter overfor Demokraten at en beboer ved Østsiden Eldresenter døde av brannskadene han pådro seg ved institusjonen i april.

– Dette er en hendelse vi selvsagt beklager på det sterkeste. På vanlig måte når noe slikt skjer har vi koblet inn Statens Helsetilsyn og politiet. Noe mer kan jeg ikke si før undersøkelsene og etterforskningen av hva som skjedde og hvorfor dette skjedde er avsluttet, sier Halvorsen til Demokraten.

– En person som forulykker i brann ved en av kommunens institusjoner – for informasjonsavdelingen i kommunen er hendelsen ukjent – hvorfor går ikke kommuneledelsen ut og informerer om en slik ulykke?

– Vi gjør ulike vurderinger fra sak til sak. Uten at jeg kan si hva som ble bestemt her, gikk vi altså ikke ut med informasjon i denne saken, ser Halvorsen.

Demokraten gjør oppmerksom på at det i en tidligere versjon av denne saken var brukt et bilde av Østsiden sykehjem, mens hendelsen fant sted ved Østsiden Eldresenter.