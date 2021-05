Feiret nasjonaldagen med respektabelt sigarett- og spritbeslag

Det var midt på dagen mandag, mens resten av landet var opptatt med koronavennlige markeringer av grunnlovsdagen og allsang av «Ja, vi elsker», at tollerne ved Svinesund tok inn en polskregistrert personbil til kontroll.

Sjåføren, en polsk mann født i 1974, kom kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen med to passasjerer i bilen.

– De forklarte at de var på vei fra Polen til Norge for å jobbe. Våre folk på vakt bestemte seg for å ta en nærmere kikk på hva de hadde med seg, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

[ Overlevering av smuglertobakk midt på den gamle Svinesundbrua gikk ikke helt som planlagt ]

Trengte penger til operasjon

Og det gjorde de lurt i, for ved å saumfare bilen innvendig og utvendig ble det funnet til sammen 30.000 sigaretter og 27 liter brennevin.

– Sigarettene var forsøkt gjemt under baksetene, i sidepaneler, i reservehjulsbrønnen og i en bag i skiboksen på taket. Brennevinet lå innerst i bagasjerommet, innenfor bagasjen deres, forklarer Grandahl.

– Sjåføren vedkjente seg eierskap til varene, og sa at han skulle selge dem i Norge fordi han trengte penger for å finansiere en operasjon til datteren sin. Det er selvfølgelig litt trist, hvis det stemmer, legger seksjonssjefen til.

[ Under et lag med tyggis fant tollerne langt sterkere saker ]

Sekssifret avgiftsunndragelse

Uansett motiv for vareinnførselen kom ikke mannen seg unna det faktum at han hadde med seg altfor mye av både alkohol og sigaretter i bilen. Alt ble derfor beslaglagt.

– Unndratte avgifter på dette er 119.754 kroner, så dette var et ganske stort beslag, konstaterer Grandahl.

Mannen ble overlatt til politiet, men i og med at han er registrert med en adresse i Norge vil han få en straffereaksjon i ettertid, enten i form av en klekkelig bot eller et fengselsopphold.

– Man pleier å beregne bøtene ut fra størrelsen på avgiftsunndragelsen, så da blir det snakk om en svær sum i så fall, avslutter Grandahl.

[ Tatt med 268 kilo smuglerkjøtt – og det var ikke første gang ]