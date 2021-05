Utelukker ikke flere pågripelser etter 17. mai-bråk i Fredrikstad

Tirsdag formiddag hadde politiet fortsatt ti personer i forvaring, sier stasjonssjef Ivar Prestbakken ved Fredrikstad politistasjon til VG.

Fem personer ble pågrepet for vold mot politiet og/eller for ikke å ha etterkommet pålegg om å forlate sentrum. De siste ni forholdene gjelder ordensforstyrrelser, opplyser politiet til Fredriksstad Blad.

Avisene får opplyst at fire av dem som ble tatt hånd om er mindreårige, mens de resterende er mellom 18 og 25 år. Prestbakken sier at han ikke kan utelukke at flere vil bli pågrepet som følge av hendelsen.

– Vi går gjennom materialet vi har. Vi har tatt opp film blant annet fra helikopter, og vi jobber med å identifisere eventuelle andre gjerningspersoner som kan være interessante, sier han til lokalavisen.

Flere hundre personer samlet seg på Stortorvet i Fredrikstad mandag kveld, og situasjonen eskalerte da en politipatrulje snakket til en ung person som drakk på gata ved 20.30-tiden.

– Plutselig kom det haugevis med unge mennesker mot politipatruljen. De begynte å knuffe og dytte mot tjenestepersonene, sa operasjonsleder Terje Marstad til Fredriksstad Blad mandag kveld.

Flere ungdommer begynte å kaste både steiner og flasker.

– Ungdommer går imot politiet og utøver vold mot politiet. Flere hundre ungdommer er aggressive, opplyste politiet på Twitter.

– Politiet plikter å opprettholde ro og orden, og når folk ikke etterkommer det, så skal vi gripe inn. Det kommer vi til å fortsette med, sier stasjonssjefen til VG.

