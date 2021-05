Politiet øker beredskapen etter 17. mai-bråk i Fredrikstad

– Vi tar høyde for en ny langhelg som kommer nå. Blir det fint vær, så er det mange som samler seg i sentrum. Når det er en god blanding mellom voksne og unge, hindrer det slike hendelser, sier politistasjonssjef Ivar Prestbakken til NRK.

Flere hundre personer samlet seg på Stortorvet i Fredrikstad mandag kveld. Situasjonen eskalerte da en politipatrulje snakket til en ung person som drakk på gata ved 20.30-tiden. Flere ble pågrepet blant annet for vold mot politiet.

Flere mellom 18 og 25 år gikk til angrep på politiet med flasker og brostein. Politiet satte inn store politiressurser på stedet, blant annet politihelikopter.

Tirsdag var fremdeles ti personer i politiets varetekt i Fredrikstad, og flere avhør gjenstår. Politiet har sagt at det kan komme flere pågripelser i saken.

– Det er overraskende og veldig trist å se at dette skjer i Fredrikstad. Jeg har reflektert over at vi har levd under en pandemi i godt over ett år nå, og at det er krevende tider for mange, så at det kan ha en forklaringsfaktor, skal man ikke utelukke, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). (NTB)