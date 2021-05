Ida Maria støtter bondeopprøret

– Jeg er en intellektuell person som driver med kunstnerisk virksomhet. Å bli behandlet som et objekt til enhver tid er veldig slitsomt. Man trenger ikke å se ut som en dukke for å drive med kunst. Gutta slipper jo det. Dette må det bli slutt på, sier Ida Maria til NTB.

Rockeartisten lover å stille i Felleskjøpet-dress på sin neste musikkvideo. Hun er i oppkjøringen frem mot slippet av EP-en «Dirty Money» 25. juni, og denne uken slipper hun løs den tredje singel derfra, kalt «Dirty Money».

Er lammevakt

Men samtidig gjør hun noe helt annet, deler hun på Facebook : Hun tar seg av kopplam som er forlatt av mødrene og må få melk på flaske. Og som lammevakt har hun på seg en umiskjennelig, grønn overtrekksdress.

– Dette er jobben min denne uken. Den mest meningsfulle jobben jeg har gjort på en stund! Jeg burde vært travel med å promotere singelen min, men dette er viktigere. Jeg er fylt med respekt for alle de ekte bøndene der ute, skriver Ida Maria. Som tar med seg solidariteten med bøndene inn i promoskrivet for «Dirty Money» – sammen med oppgjøret med sin egen bransje, musikkbransjen.

– Jeg støtter høylytt både bondeopprøret og fiskeriopprøret i media, istedenfor å promotere sminke og velværeprodukter slik som kvinner tradisjonelt har blitt pushet til. Jeg kjemper for at kvinner skal kunne blomstre i musikkbransjen uten å dolle seg opp etter normer laget gamle gubber, sier hun – og er stolt over andre, sunne kvinneidealer som Aurora, Zara Larsson, Girl In Red og Sigrid.

– Endelig kan jeg være meg selv uten å bli dømt nedenom og hjem, selv om det har kostet sitt å stå fast på prinsippene sine over tid, sier Ida Maria.

Usunne idealer

«Dirty Money» handler om akkurat dette: I teksten reflekterer hun over sin egen posisjon som rockestjerne, og hvor lei hun er av menn som tjener seg søkkrike på andres harde arbeid – og av «bransjefolk og media som tvangsfôrer oss med usunne kvinneidealer».

Den følger etter singler som «Sick of You», som blant annet var et oppgjør med egen fortid, og «I’m Busy», som tok for seg kvinnehat i musikk gjennom å snu opp ned på kjønnsrollene til rapsjangeren.

Ida Maria er i ferd med reetablere seg etter pangstarten som punkrockstjerne tilbake på 2000-tallet, da Rolling Stone kalte hennes «Norges hotteste punkrock-eksport» og Pitchfork mente debutplaten «Fortress Round My Heart» (2008) lød som «en strålende Joplin-møter-Hold-Steady LP».

– Det å skape noe er det som ligger til grunn for min livskvalitet, sa hun til NTB to år senere, og det holder stadig mål.