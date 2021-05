Tungbilsjåfør tatt med altfor mye øl, sprit og sigaretter

Det var på kveldstid lørdag 8. mai at tollerne ved Svinesund stoppet en polskregistrert tungtransport på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen.

– Inspektøren snakket med sjåføren og kom til enighet om å få ta en kjapp titt på bilen inne i garasjen. Da det ytre rommet ble åpnet, kom det tydelig fram at det lå en god del ølbokser der, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

[ Overlevering av smuglertobakk midt på den gamle Svinesundbrua gikk ikke helt som planlagt ]

Skulle selges videre

Totalt ble det avdekket 144 liter øl i semitraileren, og da kontrollen flyttet seg videre til førerhytta åpenbarte det seg enda mer av ulovlig innførte varer.

– Der ble det funnet 30 liter brennevin, 4.400 vanlige sigaretter og 1.000 heets-sigaretter, utdyper Grandahl.

Heets er en type forbrenningsfrie sigaretter som regnes som et nytt tobakksprodukt her til lands, og derfor er forbudt å innføre til Norge.

Ølet, spriten og sigarettene som ble forsøkt smuglet inn over Svinesund i dette tilfellet, utgjør til sammen drøyt 40.000 kroner i unndratte avgifter.

– Sjåføren vedkjente seg disse varene, og forklarte at det var ment for videresalg, opplyser seksjonssjefen.

[ Biltaket skjulte kraftige dopingmidler og flere sigarettkartonger ]

Blant smuglervarene var også 1.000 forbrenningsfrie sigaretter, som i seg selv er ulovlige å innføre til Norge uavhengig av mengde. (Hermund L. Kjernli)

Varierende ærlighet

Dette ble det imidlertid ikke noe av, da tollerne beslagla alt sammen. Mannen fikk i tillegg med seg en bot fra politiet før han fikk kjøre videre.

Ifølge Grandahl er det ikke alle smuglere som er like ærlige som denne polske trailersjåføren.

– Det er litt opp og ned hvor mye de vil innrømme, men de skjønner jo ofte selv når det er en åpenbar mulighet for at vi finner varene. Og jo større den sannsynligheten er, desto større er også sjansen for at de erkjenner alt med en gang. Men det er klart, det skjer også at noen som nekter selv om man står der med flaska i hånda. At den ikke er deres, og at det er noen andre som har lagt den der, forteller han.

– Men her ble alle kortene lagt på bordet, og han hadde vel heller ikke klart å drikke opp alt dette selv i løpet av oppholdet sitt i Norge. Da skulle han ha drukket veldig mye, og forhåpentligvis kjørt veldig lite, avslutter Grandahl.

[ Kjøttsmugler bommet grovt da han skulle oppgi vekten på varene ]