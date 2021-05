Tungbil stoppet med lasten stikkende nesten en meter ut fra siden

– Det vi ser her er klassisk når det stables i høyden. Dette gjøres ofte, men problemet her er at det som ligger på toppen er altfor tungt til at det som står under greier å motstå. Da klapper det som står nederst sammen, og resultatet er at dette kjøretøyet blir en halv til en meter for bredt med tanke på hva som er kravet, forteller Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

Faglederen ved Statens vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund står ved siden av en ungarskregistrert tungbil som ble stoppet på vei inn i Norge mandag formiddag. Med både ord og kroppsspråk forklarer han hvorfor det ble bom stopp for sjåføren og kjøretøyet hans bare noen få meter inn i landet.

– Her er det heller ikke noen form for spennbånd på lasten. Den står altså helt usikret. Det som er på utsiden av lasten her, og ofte ellers også, er bare en vanlig regnfrakk som skal sørge for at det som er inne på kjøretøyene ikke blir vått. Lasten kan både gjøre skade på denne beskyttelsen, og ikke minst falle av under kjøring. Så dette ser vi meget alvorlig på, utdyper Grotterød.

Deler av lasten hadde rett og slett klappet sammen, og stakk som følge av dette nesten en meter ut fra selve kjøretøyet. (Hermund L. Kjernli)

Ville raskt videre

Han påpeker at det finnes klare krav til at kjøretøy skal merkes med blant annet blinkende lys og skilting dersom de frakter bred last, og dette var heller ikke gjort i dette tilfellet.

– I og med at kjøretøyet blir så bredt som i det tilfellet her, tar det ikke bare sitt eget kjørefelt, men går også over i motgående eller det som går parallelt. Hvis trafikken i motsatt kjøreretning ikke oppdager at dette kjøretøyet er for bredt, kan det få katastrofale følger, sier faglederen.

På bakgrunn av alt dette la veivesenet ned bruksforbud på bilen inntil sjåføren har fått orden på både det ene og det andre, noe som ifølge Grotterød ikke ble så godt mottatt.

– Det som er litt rart er at han ikke har noen forståelse for at han ikke bare kan kjøre videre. Han har et bestemmelsessted han skal møte opp på i løpet av dagen, og vil veldig gjerne dit.

– Både han og denne bilen blir stående her inntil forholdet er ryddet opp i. Han må først og fremst ta tak i problemet med at lasten har klappet sammen og gjort kjøretøyet rundt en meter for bredt, samtidig som han må sikre den. Han må nok få tak i utstyr til å laste om hele lasten sin, forteller han.

– Handler ikke bare om sjåføren

Og selv om Grotterød rister på hodet over sjåførens reaksjon på kjørenekten, er ikke dette akkurat uvant kost ved kontrollstasjonen.

– Vi hører daglig at de «skal bare», men for oss er ikke dette «bare» – det handler om trafikksikkerhet, fastslår han.

Derfor må vegvesenets mannskaper ved grensene ofte også ty til sterkere lut enn kjøreforbud for å få bukt med de farlige transportene.

– Vi har noen gjengangere som kommer igjen og igjen, og det er klart at hvis ikke sjåførene eller firmaene etterkommer de påleggene vi gir, så går sakene til anmeldelse. Men veldig mange gjør også som vi sier, og det er vi glade for. Vi prøver å fortelle på en ordentlig måte at dette ikke bare handler om han som sitter og kjører, men også om medtrafikanter og de som er rundt oss, sier Grotterød.

Det økonomiske aspektet er nok også en viktig motivasjon for mange til å få orden på feil og mangler så raskt som overhodet mulig.

– Tid er penger, og jo lenger de blir stående hos oss, jo mindre tjener de. Disse bilene skal jo i utgangspunktet rulle og gå, men vårt mål er å luke ut så mange som mulig av dem som ikke har ting i orden. De ønsker ikke vi at skal rulle inn på norske veier, avslutter Grotterød.

