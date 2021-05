Stor nedgang i antall mopedkjørere i Norge

Bedre kollektivtransport, elsparkesykler og elsykler har bidratt til at det har blitt færre mopeder på veien, tror forsikringsselskapet If. Tall fra SSB viser at nedgangen har vært markant med 12 prosent de siste fem årene.

– Det er flere årsaker til at færre velger moped, men det er blitt flere alternative måter å komme seg fram for dem som kanskje ville kjøre på moped tidligere. For en del har i tillegg elsykkel blitt den nye mopeden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Nå kan man øvelseskjøre personbil fra man er 16 år, sammen med en person som har hatt førerkort i minst fem år. Det kan være en annen årsak til at færre kjører moped.

– For ungdommer som gjerne har lyst til å kjøre et motorisert kjøretøy, vil det nok være et godt alternativ å få sette seg bak rattet i en bil, sier Clementz.

