Prøvde å smugle nesten 800 kilo ost og yoghurt

Det var på kveldstid torsdag 29. april at politiet stanset en svenskregistrert varebil som var på vei inn i Norge på fylkesvei 118. Etter den obligatoriske innreisesamtalen overtok Tolletaten videre kontroll av både bilen og sjåføren, en svensk mann i 40-årene.

– Han fortalte at han hadde med seg ost, og ganske riktig, da inspektørene åpnet lasterommet kunne de se at det var fylt med spann med fersk ost og yoghurt, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Ingen papirer

Mannen forklarte videre at meieriproduktene skulle leveres i Norge, men kunne ikke fremvise noen dokumentasjon på lasten.

– Det var ingen faktura eller noe som helst, så det virket ikke som han hadde tenkt å fortolle disse varene, utdyper Grandahl.

Tollerne ba ham derfor om å bli med inn til tollstasjonen, der det ble avdekket at han hadde med seg 634 kilo ost og 165 kilo yoghurt, til en anslått samlet verdi på nesten 70.000 kroner.

Langt mer enn lovlig

Den lovlige kvota for innførsel av ost fra Sverige til Norge er ti kilo per person, mens verdigrensa for tollfrie varer er på 6.000 kroner hvis man har vært utenfor Norges grenser i mer enn 24 timer.

– Og har man med seg varer skal man kjøre til et bemannet tollsted, det gjorde ikke han. Derfor ble alle varene beslaglagt, sier Grandahl.

– Dette viser igjen at det er mange forskjellige type varer som blir prøvd smuglet inn over grensene, legger han til.

Det blir nå opp til politiet å avgjøre hvilken straff mannen skal få for smuglingsforsøket.

Mannen i 40-årene sa at varene skulle leveres i Norge, men hadde ingen papirer på dette. (Tolletaten)