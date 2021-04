Starter arbeidsdagen på sykkelsetet: – Noen har mer lyst til å vinne enn andre

I den 48. utgaven av «Sykle til jobben» er Fasvo blant de ferske bedriftene. Vekst- og lærebedriften stiller med 73 konkurranselystne ansatte, blant dem Fabian Askelien, som tråkker de nesten fem kilometerne fra Smertu til Ørebekk og hjem igjen hver dag.

– Det er fint å sykle, da våkner jeg. Det er en fin måte å starte arbeidsdagen på, synes Askelien, som jobber i hjelpemiddelavdelingen hos Fasvo.

21 Fredrikstad-bedrifter er med i årets aksjon, som pågår fra 20. april til 18. juni og teller til sammen 1.500 deltakere i Østfold til nå mot i underkant av 1.200 i fjor og 2.200 det siste normalåret før koronaviruset kom. I Fredrikstad er tilsvarende tall 480 i år, 450 i fjor og dobbelt så mange i 2019.

I fjor var det 33.000 deltakere på landsbasis, og hittil i år 36.846.

– Deltakelsen har generelt gått ned de to siste årene sammenlignet med før pandemien. Det er påvirket både av at kommuner som tidligere har dekket deltakeravgiften ikke gjør det lenger og selvsagt av hjemmekontor på andre året. Nettopp det er grunnen til at vi har tilpasset innholdet. Vi vil få med flest mulig, sier kampanjeansvarlig Emil Hjemli Borgersen i Bedriftsidretten.

[ Ny løpskarusell vil bli flaggskip for fysisk aktivitet ]

Vekket konkurranseinstinkt

I år er statsrådene Knut Arild Hareide og Abid Raja blant deltakerne. Sistnevnte fullroste forrige uke Bedriftsidrettens mangeårige aksjon.

– Kampanjen er virkelig en fantastisk måte å opprettholde treningsmotivasjonen på. Denne konkurransen passer for alle, og får fram både konkurranseinstinktet og lagspiriten! I tillegg er det et sosialt digitalt samlingspunkt, som er et spesielt godt tiltak akkurat nå, sa kultur- og likestillingsministeren til arrangørens hjemmesider.

Foreløpig uten krangling, men med masse engasjement. — Line Halvorsrød, Fasvo-lagleder i Sykle til jobben om deltakelsen.

Det er ingen tvil om at aktivitetsaksjonen har slått an også blant de ansatte ved Fasvo.

– Det er blitt et daglig samtaletema og en spennende og artig konkurranse mellom oss som jobber sammen. Det er noen som har mer lyst til å vinne enn andre, røper Fabian Askelien, som synes det er morsomt å se kollegene – noen av dem ferske jobbsyklister – så ivrige.

– Nå skal jo Line begynne å sykle, da, så det er i alle fall én ny, humrer han.

For kollega og lagleder i aksjonen, Line Halvorsrød har nemlig reisevei fra Manstad og har lovet å trå pedalene til jobben på Ørebekk torsdag. Hun tør ikke å love at det blir en vane.

– Det kommer an på hvor sliten jeg blir, ler hun en smule unnskyldende.

– Merker dere noe rivalisering internt?

– Ja, svarer hun kort og greit og temmelig kontant, etterfulgt av latter fra kollegene. Og fortsetter:

– Foreløpig uten krangling, men med masse engasjement. Det er veldig gøy å telle poeng og se hvor aktiv man har vært, forteller Halvorsrød.

[ Nå kan du trille Fredrikstad rundt på «Tigergutt» og «Ruffen» - helt gratis ]

All aktivitet teller

Mange ansatte delaktige i aksjonen skal gi Fasvo et enda bedre samhold og mer fysisk aktive ansatte, håper avdelingsleder Merete Blomberg.

– En del av oss har ganske stillesittende jobber. Nå drar vi hverandre i gang og passer på hverandre. Daglig leder måtte ut og løpe litt her i helgen, fikk han beskjed om, for han hadde ikke syklet til kontoret på et par dager. Det tok han på strak arm for laget sitt, forteller Blomberg.

Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet, poengterer Bedriftsidretten. Deltakerne kan registrere all form for fysisk aktivitet, ikke bare sykling. Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du kan registrere aktiviteten både til og fra jobb, men også fysisk aktivitet på fritiden.

– Det er det som er så fint med denne aksjonen, at all aktivitet teller. Uansett om det er å gå, sykle eller rulle til jobb i rullestol. Så det treffer alle våre ansatte. Vi merker at det er et fellesskapsprosjekt som skaper samhold, sier Line Halvorsrød.

Daglig leder måtte ut og løpe litt her i helgen. — Merete Blomberg, avdelingsleder ved Fasvo.

I «Sykle til jobben»-aksjonen trenger man ikke å være arbeidstaker for å delta. Man kan delta individuelt eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Alle som melder seg på og registrerer aktivitet er med i trekningen av premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr.

Bypakke Nedre Glomma har tidligere dekket kostnadene for deltakeravgift for alle bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad. Nå er det Bypakkas egen Hjem-jobb-hjem-kampanje som refunderer deltakeravgiftene for sine medlemsbedrifter. Hjem-jobb-hjem har som mål å endre folks reisevaner ved at bilen erstattes av fysisk aktivitet eller bruk av kollektivtrafikk.

[ Kommunen ser på muligheten for mer plass til sykkel i Storgata ]

Gull for helse og klima

Fredrikstad kommune har egne sykkelprosjekter på gang, og startet så sent som i august i fjor Fredrikstads sykkelprogram (FSP), som skal lage plass til syklistene og bidra til at flere skal oppdage sykkelens muligheter. Det vil spare klimaet og bedre folkehelsa.

– Kommunens analyser viser at en dobling i andelen som sykler kan spare oss for helsekostnader på opp mot én milliard kroner. Og det er bare én side av saken, påpekte direktør for kultur, miljø og byutvikling, Bente Meinert overfor kommunens hjemmesider.

Deltakerne i «Sykle til jobben»-aksjonen hadde fram til onsdag ettermiddag, på landsbasis, tråkket 138.539 mil. Det har ifølge Bedriftsidretten spart klimaet for utslipp av 207.809 kilo karbondioksid.

---

Slik sanker du poeng

Minst 30 min med fysisk aktivitet gir 1 poeng

Minst 60 min med fysisk aktivitet gir 2 poeng

Minst 90 min med fysisk aktivitet gir 3 poeng

(Gjelder per økt)

Sammenslåing av økter i løpet av en dag er ok.

Du kan maks få 3 poeng per dag.

Du får 1 poeng for alle aktiviteter som er merket med stjerne i aktivitetslista uansett varighet. Stjerneaktivitetene er eksempelvis: Gå til jobben, løpe til jobben, sykle til jobben, aktiv reisevei (eksempelvis gå til butikken eller til trening) og aktiv til/på/fra hjemmekontor.

Kilde: Bedriftsidretten.no

---