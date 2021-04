Slik blir russetida i Nedre Glomma

Tidligere i april ble det bestemt at årets russefeiring måtte utsettes, og at en ny vurdering skulle komme i slutten av måneden.

I en pressemelding publisert på både Fredrikstad og Sarpsborg kommuners nettsider opplyses det at russepresidentene i de to byene, politiet, kommunene, kommuneoverlegene, fylkeskommunen og rektorene på de ulike videregående skolene tirsdag kom til enighet om felles regler for russen i regionen.

– Det er fortsatt strenge tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg, situasjonen er ustabil og russen har en del regler/anbefalinger å forholde oss til, heter det i en uttalelse fra de fem russepresidentene i Nedre Glomma.

[ FHIs råd til russen ]

– Treff hverandre utendørs

Dette innebærer blant annet følgende kjøreregler og råd:

Russetiden er fra 1. mai til 17. mai.

1. mai kan du begynne å gå med russedressen din og gjennomføre koronavennlige russeknuter.

I Fredrikstad kan vi ha besøk av fem innendørs og utendørs. I Sarpsborg kan de ha besøk av to innendørs og fem utendørs, Dette fordi kommunene er på ulikt smittenivå.

Vi kan ikke gjennomføre eller delta på arrangementer.

Vi skal ikke oppsøke ansamlinger.

Vi må ha faste små grupper/kohorter og holde oss til denne gruppen. Dersom en i gruppen føler seg syk, tar personen en koronatest så raskt som mulig. Gruppemedlemmene holder seg hjemme til det kommer negativt svar på testen.

Gruppen bør treffes utendørs i så stor grad som mulig.

Rulling anbefales ikke.

Vi må holde oss innenfor vår egen kommunegrense.

Husk at det er lavere toleranse for russen i år, og at det er ekstra viktig å være varsom, være gode medmennesker og imøtekommende mot de vi treffer på.

Russepresidentene Asora Andersen (Kalnes videregående skole), Isabel Alstad Strand (Greåker), Eline Biltvedt Brenne (St. Olav), Emma Gangfløt (Frederik II) og Adele Trobe (Glemmen) kommer i pressemeldingen med en samlet oppfordring til alle sine medruss:

– I denne tiden, hvor mange kan føle på ekstra sårbarhet, er det viktig at vi støtter og tar vare på hverandre, og andre. Dersom enkeltpersoner ikke følger anbefalingene og reglene, vil det gå utover all russ og samfunnet generelt. Derfor er det viktig å huske på at dette er noe større og viktigere enn at vi får feiret russetiden på ordinær måte. Nå er det ikke lenge til vi kan ta på oss de fine russedressene våre. Vi har prøvd så godt vi kan å få til dette på best mulig måte. Vi oppfordrer alle til å stå sammen. Ha digitale aktiviteter, inkluder, og ta vare på hverandre.

[ Nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai ]

Høster ros

Rektorene ved de fem fylkeskommunale videregående skolene i Fredrikstad og Sarpsborg kommer med en felles uttalelse i anledning årets russetid.

– Vi er veldig glad for at det er en felles forståelse i de to nabobyene våre og at vi koordinerer dette på tvers. Vi vil samtidig takke og skryte av russen for ansvarlighet, tålmodighet og forståelse i disse helt spesielle tidene.

– Det er flott å se et så ansvarlig russekull og trygge voksne som samarbeider om at årets markering skal bli så bra som mulig. Vår oppfordring til russen er å tenke kreativt sånn at alle avgangselever inkluderes i russetiden. Ha digitale treff for klassen og russen. Inkluder alle alltid, supplerer ombudet for barn og unge i Viken, Henrikke Bugdø-Aarseth, i pressemeldingen.

Også ordførerne i de to byene, Sindre Martinsen-Evje og Jon-Ivar Nygård viser sin takknemlighet overfor russen.

– Vi er veldig glade for det gode samarbeidet vi har med russen vår i begge kommunene, og vi er stolte over hvordan de tar ansvar og vare på hverandre i en utfordrende tid.

[ Oppfordrer unge stemmer til å dele ærlige koronahistorier ]

---

Tips til russen

Her er russepresidentene i Fredrikstad og Sarpsborgs tips til hvordan russen kan ha en best mulig, og samtidig smittevennlig russetid:

Last ned «smittestopp»-appen.

Last ned «Hjelp 113» slik at nødetater kan spore deg opp om noe skjer.

Skriv ned hvem du omgås med og når, slik at det blir lettere for eventuell smittesporing.

Vi skal holde oss til vår faste gruppe.

Vi skal alltid rydde etter oss.

Ha alltid med antibac og munnbind.

Ikke del drikke eller andre ting med vennene dine

I møte med nødetater skal vi alltid være imøtekommende, vennlige og samarbeidsvillige.

I møte med smittesporere skal vi alltid være ærlige, og informere om alle nærkontakter. Smittesporerne er ikke ute etter å ta noen, men er ute etter å hindre mer smitte i samfunnet.

---