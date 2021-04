Rødt misfornøyd med Ap: – Har ikke vært nok «på» i varslersakene

Når bystyret samles (digitalt) torsdag må ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) svare på flere spørsmål fra Rødt om blant annet erstatnings- og oppreisingsprosessen som har pågått siden sommeren 2018.

– Hvorfor så lang tid?

I et brev til Nygård tirsdag skriver Hannah Berg følgende:

«I Demokraten 26. april står den en artikkel om erstatnings- og oppreisningssaken vedrørende varslerne i teknisk drift og at disse ennå ikke har blitt behandlet. Stemmer dette? Og om så, hva er så grunnen til at det tar så lang tid?» spør Berg og utfordrer ordføreren videre:

«Hvor i prosessen er man kommet i sakene? Når forventer kommunen at erstatnings- og oppreisningssakene vil være ferdig behandlet? Og: Det er nå tre år siden den uavhengige granskningsrapporten slo fast at varslerne ble utsatt for gjengjeldelse. Synes ordfører det er en akseptabel prosess at varslerne enda ikke har fått avsluttet sakene sine?» lyder spørsmålene Berg vil ha svar på.

– Er du misfornøyd med Aps tilnærming til varslersakene?

– Jeg synes i hvert fall ikke at Ap har vært nok «på» i disse sakene. De kunne absolutt vært mer fokusert. I formannskapet og bystyret har det stort sett bare vært Henning Aall (uavh.), Bjørnar Laabak (Frp) og jeg som har frontet varslersakene, sier Rødt-gruppelederen, som ikke kan forstå at det må gå mange år før varslerne får sine oppreisings- og erstatningskrav ferdigbehandlet.

– Dette burde ikke være komplisert. Granskingsrapportene slo fast i mai 2018 at gjengjeldelse, mobbing og trakassering har funnet sted. Da er det bare å ta konsekvensen av ansvaret kommunen har erkjent. Kom i mål! sier Berg til Demokraten.

– Hva synes du om at settekommunedirektøren ikke har hatt et eneste møte med varslerne siden 2018?

– Det tenker jeg er merkelig. Alle veier til løsninger går gjennom samtaler. Så hvorfor settekommunedirektøren ikke har tatt initiativ til å møtes over et bord er vanskelig å forstå, påpeker Rødt-gruppelederen.

– Har ikke kunnskap nok

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) avfeier kritikken fra «lillesøster» Rødt i flertallskoalisjonen i kommunen.

– Rødts kritikk av oss må antakelig bero på manglende kunnskap om bystyrets behandling av varslersakene. Så kan en jo si til Rødts forsvar at de heller ikke har sittet i bystyret siden 2016 hvor undertegnede ba om en ekstern gransking av påstandene som framkom fra varslerne, sier Nygård til Demokraten.

– Men synes du Ap har vært nok «på», for å bruke Bergs ord, i denne sakene senere?

– Ja, det vil jeg si. Vi har fulgt denne prosessen tett og underveis også sørget for å lage systemer som skal gjøre det tryggere å varsle slik at hendelser som varslerne var utsatt for ikke skal få gjenta seg, sier Nygård.

– Rødts kritikk av oss må antakelig bero på manglende kunnskap om bystyrets behandling av varslersakene, parerer ordfører Jon-Ivar Nygård. (Tomm Pentz Pedersen)

Om tidsforbruket – som Hannah Berg også stiller spørsmål om – svarer ordføreren slik:

– Jeg har etter å ha mottatt brevet fra Hannah Berg vært i kontakt med settekommunedirektør Nils Holm for å bli oppdatert. Han opplyser at saksbehandlingsprosessen nå går sin gang. Den første varsleren fikk sin erstatning i 2019, og etter at kommunen fikk inn kravet fra den andre varsleren i fjor sommer, så har Holm og varslerens advokat utvekslet spørsmål og synspunkter løpende. Kommunen har som kjent også kommet med et tilbud til varsler nummer to. Der står saken, fastslår ordføreren.

