Ni av ti hytter solgt over prisantydningen

[ «Tenk at en forsiktig turgåer kan provosere en hytteeier så kraftig» ]

Det viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av 40 brukte fritidseiendommer som ble lagt ut for salg med en prisantydning på over 3 millioner kroner.

Det skjer til tross for at prisene steg kraftig i fjor, noe som også preger prisantydningene.

– Fjoråret var veldig godt. Responsen var over alt vi har sett tidligere, og vi forventet at det ville bli like bra i år, men det har dratt seg enda mer til. Sammenlignet med i fjor vil jeg si vi ligger på en prisstigning på 15–20 prosent, sier daglig leder og eiendomsmegler Henrik Tangen i Krogsveen Bamble til DN.

[ Skilt ved Engelsviken sjøhus provoserer lokalmiljøet (+) ]