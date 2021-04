Smuglet nesten 500 kilo kjøtt – trodde han «bare» hadde med seg 100

Mandag stoppet Svinesund-tollerne en polskregistrert varebil som var på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen. Sjåføren, en polsk mann i 20-årene, viste fram papirer på at han hadde vært innom ekspedisjonen for å deklarere lasten.

– Han hadde blant annet med seg noen bildeler som var fortollet, men våre tjenestepersoner bestemte seg likevel for å ta en nærmere titt på det som var i bilen, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Uansett altfor mye

Da lasterommet ble åpnet viste det seg raskt at dette lignet på en såkalt varetaxi, ulovlig privat frakt av udeklarerte varer til flere forskjellige mottakere.

– Det ble funnet flere bager og esker som skulle leveres til ulike privatpersoner her i Norge, og dette hadde sjåføren ingen papirer på, utdyper Grandahl.

Til sammen ble det avdekket 485 kilo kjøtt, hovedsakelig svin, som ikke var tollklarert. Dette innebærer et forsøk på å unndra rundt 32.500 kroner i avgifter.

– Mannen fortalte da at han trodde han ikke hadde med seg mer enn 100 kilo, men det hadde uansett også vært altfor mye. Grensa er jo på ti kilo per person, sier Grandahl lett hoderystende.

Gjenganger

Det viste seg samtidig at mannen hadde blitt tatt for lignende smuglingsforsøk ved to anledninger i 2020.

På den ene av disse turene hadde han også med seg kjøttvarer og en mengde narkotiske tabletter. På den andre turen fraktet han ulovlige mengder sigaretter og øl.

– Så dette var en gjenganger, og han fikk nok med seg en bot fra politiet på stedet, avslutter Grandahl.

Den polske mannen hadde ikke helt oversikt over hvor mye smuglerkjøtt han hadde med seg, og det var heller ikke første gang han ble avslørt av tollerne. (Tolletaten)