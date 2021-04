Karantenehotell mot sin hensikt

Det sier May-Britt Engen fra Kongsten etter å ha bodd på karantenehotell i fire dager. 56-åringen er sjokkert over hvor dårlig smittevernet fungerte ved Clarion Airport Gardermoen.

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er et av karantenehotellene ved Gardemoen for innreisende til Norge. Det var her May-Britt Engen fra Fredrikstad bodde etter hjemkomsten fra Tyskland. (Annika Byrde)

– Nødvendig reise til Tyskland

4. januar i år reiste Engen til byen Herne i den tyske delstaten Northrein-Westfalen for å besøke sin familie. Normalt drar hun ut på fire-fem turer til Tyskland årlig, men på grunn av pandemien har det vært langt sjeldnere siden mars 2020.

– Om myndighetene kaller dette en unødvendig reise, så mener jeg det motsatte når det faktisk er nødvendig å besøke ens nærmeste. Derfor reiste jeg med god samvittighet. Så er det sånn at alle som kjenner meg vet at jeg er svært forsiktig når det gjelder koronasmitte. Jeg er livredd for å få denne sykdommen – som jeg i likhet med de fleste andre har den største respekt for. Av den grunn er jeg også en varm tilhenger at vi skal ha strenge koronatiltak – karantenehotell-ordningen inkludert, poengterer May-Britt.

Og blar tilbake til 25. mars, dagen da hun kom tilbake fra oppholdet i Tyskland.

– Ved kaffe- og tebordene forsynte alle seg av de samme kannene, forteller May-Britt Engen (56) som nylig kom hjem karantenehotellet ved Gardermoen etter et opphold i Tyskland. (ARNE BØRRESEN)

Forsynte seg av samme kanner

– Etter å ha gjennomført to negative koronatester i Tyskland og under mellomlandingen på Schipol-flyplassen i Amsterdam på litt under et døgn, samt en ny test ved Gardermoen som også var negativ, kjente jeg meg rimelig trygg på å ta de tre siste dagene av reisa på et såkalt karantenehotell. For mitt tilfelle ble det Clarion Airport Gardermoen. Men tryggheten jeg følte ble veldig kortvarig: inne i hotellet flokket mange av gjestene seg i større og mindre grupper sent og tidlig. Enkelte droppet også munnbindet.

– Ved kaffe- og tebordene forsynte alle seg av de samme kannene. Maten vi fikk ble imidlertid levert på døra for å unngå mye folk ved bordene. Men å sette fra seg maten på gulvet hvor folk ellers tråkket rundt i korridorene, må jeg si var en nedrig opplevelse. Det er heller ikke greit med tanke på smittevernet. Jeg klagde selvfølgelig, men ble ikke hørt, hevder Fredrikstad-kvinnen oppgitt.

Smitte-skilt på hotelldøra

Engens mest grelle «korona-opplevelse» på hotellet nær flyplassen kom på dag to da hun på skrå over gangen ser et skilt med teksten smitte hengende på døra.

– Her inne er det en som har fått påvist Covid-19 tenkte jeg. Stakkars... Best å løpe tilbake til eget rom og få opp vinduet! Jeg ble, for å si det forsiktig, livredd! medgir en følelsesladet May-Britt Engen.

I utgangspunktet syns hun ordningen med karantenehotell er en god løsning for å få kontroll på importsmitte, men etter å ha testet det ut selv, stiller hun seg tvilende til effekten.

– Min erfaring etter opphold på karantenehotell er i hvert fall at dette er totalt unødvendig og kan til og med virke mot sin hensikt når folk får gjøre nærmest som de vil. Det absolutt eneste smitteverntiltaket jeg så på mitt hotell var en antibac-flaske i inngangspartiet. Så egentlig skjønner jeg ikke vitsen med karanteneordningen i det hele tatt dersom det er slik på andre hoteller også. Og det er det nok, hvis en leser kommentarene fra mange av de de utenlandsreisende på nettet, forteller May-Britt Engen til avisa.

Dette håndskrevne skiltet hang på en av dørene i Clarion Hotel Gardermoen da May-Britt Engen var i karantene der fra 25. til 29. mars. Ullensaker kommune, som har ansvaret for smittevernet ved karantene-hotellet, avviser at skiltet var hengt opp av kommunen eller hotellets betjening. (privat)

– Mange er misfornøyde

Geir M. Økland, internasjonal kommunikasjonsansvarlig i Nordic Choice Hotels, opplyser til Demokraten at det er Ullensaker kommune som har ansvaret for smittevernet ved Clarion Airport Gardermoen.

Og i Ullensaker kommune opplyser kommunikasjonsrådgiver Roger Sandum i likhet med enhetsleder Sylvia Aastad at det er mye misnøye blant brukerne av karantenehotellene.

– Mange av gjestene vil egentlig ikke være der. Da blir utgangspunktet heller ikke det beste. Så ja, det er mange som er misfornøyde. Men det er selvsagt også mange som er fornøyde, opplyser Sandum.

Skilt hengt opp av gjest

– Vår kilde opplyser at hun ble skremt da hun så et skilt hengende på ei dør i korridoren med ordet «smitte». Er det slik at hotellet har smittede personer kloss inntil de som ikke er smittet?

– Nei, absolutt ikke. Dette gir jo et inntrykk av at det er Covid-positive blandet med presumptivt friske. Det er ikke riktig. Hvis noen av gjestene utvikler symptomer eller tester positivt i løpet av oppholdet blir disse umiddelbart overført til isolasjon, i en egen dedikert fløy på ett av hotellene. De blir underlagt forsterkede smitteverntiltak og har ikke noen form for kontakt med øvrige gjester, poengterer Sandum.

– Men hvorfor henger det da et slikt skilt inne i fløyen hvor de presumptivt friske befinner seg?

– Dette er i hvert fall ikke et skilt som kommunens folk eller hotellet har hengt opp. Jeg vet ikke hvem som kan ha gjort det. En kan jo ikke utelukke at det er en av hotellgjestene som selv har skrevet dette? spør Sandum seg.

«Den enkelte har ansvar»

På spørsmål om hvem har ansvaret for at smittevernet fungerer i hotellets lokaler, svarer enhetsleder Sylvia Aastad i Ullensaker kommune dette:

– Kommunen skal i samarbeid med hotellene legge til rette for at den enkelte skal kunne ivareta sitt eget ansvar for smittevern. Retningslinjene slår fast at: «De som skal på karantenehotell skal unngå nærkontakt med andre enn dem de er i karantene sammen med». Det er altså den enkelte som har ansvaret for dette når de er på hotellene, på samme måte som om de hadde gjennomført karantenetiden i egen bolig eller på annet egnet sted.

– Hvordan fungerer smittevernet i praksis; altså hvilke rutiner gjelder og hvordan blir disse håndhevet?

– Hotellet skal ha rutiner som ivaretar myndighetenes krav til smittevern og helsemyndighetenes krav til blant annet matservering og renhold. Det betyr i praksis at det skal være mulig for den enkelte å unngå kontakt med andre enn dem man er i karantene sammen med. Blant annet medfører det at mat bringes til rommene, slik at man unngår sammenstimling av folk i forbindelse med matservering.

– Kjenner Ullensaker kommune til tilfeller hvor karantene-gjestene har uttrykt skepsis eller fremført kritikk av smittevernet?

– En relativt stor andel av gjestene på hotellene ønsker ikke å være der. En del av dem uttrykker kritikk av en lang rekke sider ved oppholdet, og noen er også kritiske til smittevernet uten at det nødvendigvis er like godt begrunnet i alle tilfeller.

– Har kommunen (hvis det er kommunen som har ansvaret) noen forbedringspotensialer?

– Det har vært utfordringer med å få enkelte av våre gjester til å forstå og respektere smittevernreglene, så vi har sørget for en styrket bemanning på hotellene for å sikre at folk ikke samler seg, men vi kan sikkert bli enda bedre på å informere og følge opp gjestene på dette området, opplyser Sylvia Aastad til Demokraten.

