Politiet skrev ut 1.042 forelegg i storaksjon

I tillegg ble 26 bilførere anmeldt for fartsovertredelser, skriver Utrykningspolitiet (UP) på Facebook.

Antallet forenklede forelegg er en nedgang på 11 prosentpoeng fra forrige storkontroll i 2019, skriver NRK.

Minst 22 mistet lappen.

UP understreker at tallene er foreløpige, og at de trolig vil bli høyere.

UP-sjef i Midt-Norge, Anders Sjøtrø, sier til NRK at de blant annet stoppet en mann på E39 i Trøndelag. Han hadde drukket fire rusbrus og snakket også i mobilen da han ble stoppet.

– Da gir du fullstendig blaffen, og du har absolutt ingen respekt, sier Sjøtrø.

Mannen hadde heller ikke førerkort. Han mistet lappen en uke før påske etter å ha blitt stoppet med 2,6 i promille.

Onsdagens fartskontroll var et samarbeid mellom 23 land i Europa. Det ble gjennomført over 13.000 fartskontroller.

(©NTB)