Skulle levere nesten 9 kilo røyketobakk midt på den gamle Svinesundbrua

Rundt klokka 12.30 torsdag 15. april traff to tjenestepersoner fra Tolletaten på en norsk mann i 30-årene som kom gående fra skogen ved den gamle Svinesundbrua.

– De lurte på hva han gjorde der, og da svarte han at han hadde tatt båt og buss fra Larvik til Svinesundparken for å gå seg en tur i området, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

– Dette hørtes jo litt spesielt ut. Han var i tillegg andpusten, virket stresset og tittet stadig bort på brua – akkurat som om han ventet på noen, legger han til.

[ Sa han hadde med seg «litt øl» – tollerne fant både frukttrær og rosebusker i tillegg ]

Tollerne traff den ene av de to mennene akkurat på skillelinjen mellom Norge og Sverige, med smuglervarene i hendene. (Junge, Heiko/NTB)

Helt på grensen

På bakgrunn av denne noe mistenkelige oppførselen, skjønte tollerne at det måtte være noe muffens. De tok derfor mannen med seg inn til tollstasjonen og overleverte ham til politiet, før de begynte å lete i området der de traff ham for å se om han kunne ha satt fra seg noe han ikke ønsket at de skulle finne.

– De tok også en prat med svensk politi på den andre siden av grensa for å høre om de hadde sett noe, som da kunne fortelle om en mann som hadde gått ut på brua bærende på en pose og to bager, sier Grandahl.

Og dette stemte bra, for midt på den gamle Svinesundbrua, akkurat der skillet mellom Norge og Sverige er markert på asfalten, sto en mann som passet beskrivelsen.

– Han ble spurt hvorfor han sto der med disse bagene og posen nå som grensa er stengt på grunn av covid-19, og da forklarte han at han ventet på en kompis som skulle hente den ene bagen og en pose, utdyper Grandahl.

Tollerne begynte da å legge sammen to og to, og skjønte etter hvert at mannen de hadde møtt på vei ut av skogen litt tidligere, hadde helt andre motiver enn turgåing.

[ Løy gang på gang om at det ikke var mer å finne ]

Ikke første gang

Da de sjekket bagasjen til mannen på brua – som også viste seg å være norsk, men bosatt i Danmark og født i 1981 – fant de nemlig hele 8,75 kilo røyketobakk av ulike merker.

– Han innrømmet da at han egentlig ventet på en som skulle komme og hente tobakken, at han trengte penger og skulle få betalt 3.000 kroner for dette oppdraget. Mannen forklarte også at han hadde gjort lignende flere ganger tidligere – både gående, på sykkel, med tog og buss, forteller Grandahl.

– Dette var en litt annen vri enn vi er vant til å se, fortsetter han.

Begge de to mennene ble løslatt etter en samtale med politiet, men det ble skrevet en anmeldelse og de kan vente seg straff for det alternative smuglingsforsøket sitt i etterkant.

[ Sjåfør med kjøreforbud ville stikke av: – Måtte heve stemmen ]

Mannen som skulle levere røyketobakken på brua forklarte til tollerne at han hadde brukt samme fremgangsmåte flere ganger tidligere. (Tolletaten)