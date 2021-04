Turtips: Munken

Vi rusler fra parkeringsplassen til sandveien ned mot Langvik, en gammel husmannsplass med låve, uthus og rødmalt våningshus.

Langvik var før i tiden en husmannsplass under Torsø herregård. (Linken Raeng)

Nedenfor plassen strekker engen seg dovent utover mot Langvikskilen, der sjøen glitrer innbydende.

En kort rusletur senere svinger veien inn i skogen, og halvveis oppe i bakken tar vi inn på en velbrukt sti til høyre. Den leder oss oppover og utover fjellet; vi rusler vekselvis inne i skogen og langs kystlinja fram til Askedalen.

Enkelte steder underveis står furuer som har slått ordentlig krøll på seg i årenes løp; det er utrolig at det går an å bli så krokete!

Trærne her ute har slått krøll på seg i årenes løp. (Linken Raeng)

Åpne kystvidder

Stranda nedenfor den gamle husmannsplassen Askedalen er delt i to, med steiner på den ene siden og finkornet sand på den andre.

Vi rusler over stranden bort til båtbua i øst, der tråkket tar oss videre opp i fjellet. Istiden har satt sine spor her: spylerenner som bølger nedover mot sjøen, forteller hvor smeltevannet tok veien.

De åpne kystviddene gir fin utsikt mot sør og øst. (Linken Raeng)

Vi rusler over fjellet gjennom skogen, og kommer til slutt ut til åpne, blanke svaberg mot øst. Nå følger vi kystlinja videre og nyter utsikten mot blant annet Kirkøy, Singløya og Sverige.

Så er vi framme ved den lange sandstranda i Munken, der bølgene vasker inn over tang og små skjell slik de har gjort i uminnelige tider.

Tid for rast

Solvarmen nytes med niste og en kaffekopp før vi følger stien opp gjennom Hasseldalen til den nedlagte husmannsplassen Munken. Herfra er det fort gjort å komme tilbake til Langvik og utgangspunktet.

Vi følger den brede stien forbi den gamle plassen og opp gjennom kulturskogen. Deretter svinger vi mot øst og går over fjellet der tråkket er bredt og dessuten markeres med steinvarder.

Båtbua i Askedalen går nesten i ett med fjellet. (Linken Raeng)

Til slutt rusler vi ned åssiden til en annen gammel husmannsplass, Vrakbauen. Stien munner ut nedenfor plassen, like ved grusveien som tar oss tilbake til Langvik.

God tur!

---

Turfakta

Lengde: 6,5 km

Tur på skogsstier, grusvei og over fjell, strender og svaberg. Fin tur for godt førlige. Uegnet for barnevogn, de minste blir med i meis.

Fine, naturlige rasteplasser mange steder underveis, og rasteplass og utedo ved den gamle husmannsplassen Munken.

Det er flere stier og mange strender på rekke og rad i dette området, noe som kan være litt forvirrende. Derfor er det lurt å ta med kart og kompass, og/eller det kan være fint å benytte for eksempel appen UT for å se hvor du er på kartet, samt finne stiene og stedet du skal til.

---

Veibeskrivelse

Med utgangspunkt i fv. 22 mot Øra i Fredrikstad; ta av inn på fv. 107 mot Torsnes.

Følg veien fram til skilting mot Humlekjær og sving inn her.

Etter omtrent 6 kilometer kommer du fram til en større parkeringsplass på Langvik, på venstre side av veien.

UTM 33 N 6562874 Ø 275278.

Turen begynner med å følge bilveien tilbake et lite stykke og svinge inn på grusveien ned mot Langvik.

---