Varebilsjåfør bøtelagt for smugling av potensmiddel

Tidlig på formiddagen mandag 12. april ble en tyrkiskregistrert varebil vinket til side etter å ha trillet inn på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Etter politiets obligatoriske innreisekontroll og samtale med sjåføren, en polsk mann i 50-årene, overtok Tolletaten regien.

Det ble bestemt at bilen skulle skannes, og da viste det seg at mannen blant annet hadde med seg diverse emballasje som skulle leveres til ulike firmaer i Norge, men som ikke var tollklarert.

[ Tranport av gjestearbeidere var fylt med smuglerkjøtt ]

Dette var imidlertid ikke det eneste funnet av ulovligheter som ble gjort i varebilen. Da tollerne tok en nærmere kikk fant de nemlig også en liten pappeske som inneholdt fem pakker med til sammen 50 doser av potensmiddelet Kamagra Oral Jelly 100 milligram, som inneholder virkestoffet sildenafil, det samme som i Viagra.

– Dette er nok til et totalt forbruk for 50 uker, så det er ganske mye, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Det aktuelle legemiddelet er ulovlig å innføre til Norge uten resept eller legeerklæring, og mannen hadde verken noen god forklaring eller nødvendig dokumentasjon på hvorfor han hadde med seg dette.

– Han påsto at han hadde papirer på disse legemidlene i den private bilen sin som sto igjen i Tyrkia, men det var til liten hjelp for både han og oss, utdyper Grandahl.

Både potensmiddelet og emballasjen ble derfor beslaglagt, og Tolletaten anslår totalverdien til rundt 50.000 kroner, godt over det som er lovlig å ta med seg tollfritt inn i landet.

– Så han mistet varene og fikk et forelegg som han vedtok på stedet, avslutter Grandahl.

[ Hadde fire valper i lasterommet – sa de skulle selges i Norge ]