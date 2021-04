Smuglet sovetabletter i tyggegummibeholder

På ettermiddagen 8. april kom en norsk mann i 40-årene kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund i en personbil, og ble rutinemessig stanset av politiet for innreisekontroll.

– Da våre folk tok over, fortalte han at han hadde vært i Sverige for å kjøpe noen greier til barna sine, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

[ Ti tungbilsjåfører tatt for smugling ]

Manglet resept

Mannen ble bedt om å kjøre inn i garasjen slik at tollerne fikk sett nærmere på hva han hadde med seg, og de oppdaget da først en tablettholder fylt med 100 sovetabletter som inneholdt det beroligende stoffet zolpidem, en medisin som står på den norske narkotikalista.

– I midtkonsollen så de også en original tyggegummibeholder merket med «Extra white». Det var tyggegummi på toppen, men da de tok bort disse var resten tabletter, opplyser Grandahl.

Ifølge seksjonssjefen forklarte mannen da at han hadde hatt søvnproblemer, og hevdet han hadde hatt med seg tablettene fra Norge til Sverige og tilbake igjen.

– Han hadde imidlertid ingen papirer som kunne bevise dette, og det er ikke lov å ha med seg dette over grensa hvis man ikke kan vise resept, forklarer Grandahl.

Til sammen ble det funnet 948 zolpidem-tabletter i bilen, samt 15 stykk somatropin, som inneholder veksthormoner og står på den norske dopinglista.

– Tablettene ble beslaglagt og sjåføren vil få en reaksjon fra politiet i ettertid, sier Grandahl.

[ «Tetransport» skjulte rekordbeslag av tørket khat ]

Til sammen ble det funnet nesten 1.000 tabletter rundt om i bilen til nordmannen. (Tolletaten)

Mer enn bare frossenmat

Tidligere samme dag stoppet Svinesund-tollerne også et polskregistrert vogntog på vei ut fra rød sone, etter at sjåføren hadde vært innom ekspedisjonen ved tollstasjonen for å deklarere lasten.

– Føreren – en polsk mann født i 1990 – ble spurt om hva han hadde med seg, og viste da fram papirer på at han fraktet frossen mat som skulle leveres til dagligvarehandel her i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Selv om både varene og papirarbeidet tilsynelatende var i orden, ble det besluttet å foreta en skanning av vogntoget, og skanneroperatøren kunne da melde om uregelmessigheter flere steder.

– Det så ut til å være flasker og bokser rundt om i både trekkvogna og hengeren. Hele ekvipasjen ble derfor tatt inn i garasjen vår for en sjekk og opptelling, utdyper Grandahl.

Tollerne fant da nesten 170 liter øl, 16 liter sprit og drøyt 4.500 sigaretter som var forsøkt skjult blant annet i en pallekasse under hengeren og under senga i førerhytta.

Sjåføren sa ikke noe mer om hva han skulle med smuglervarene, som ble beslaglagt før mannen fikk med seg en bot og kunne kjøre videre med den lovlige delen av lasten.

– Skanneren viste seg veldig effektiv i dette tilfellet, fastslår Grandahl avslutningsvis.

[ Trasket over grensa med narkotiske tabletter i trusa ]