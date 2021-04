Ap-Siri tror «ørnen» blant partiene snart flyr igjen

Etter å ha overhørt Jonas Gahr Støres tale til Ap-landsmøtet fredag formiddag kan den kommende Fredrikstad-ordføreren rapportere om en tilnærmet elektrisk stemning i rosenes leir. For nå skal partiet gjenreises, hamrer Martinsen løs overfor Demokraten.

– Er i støtet

– Jeg opplever at vi har fått tilbake den gamle, gode «driven» i partiet. Selv om vi dessverre, får man si, må gjennomføre landsmøtet digitalt, er vi som er delegater mer enn noen gang innstilt på at vi skal gjøre et kjempevalg og dermed komme tilbake til regjeringskontorene i høst. Dette merker man på delegatenes sterke engasjement, proklamerer Martinsen bestemt.

På mindre enn ti år har det tradisjonelt største politiske partiet i landet fått redusert sin oppslutning fra 35-40 prosent til rundt 20. På en lang rekke meningsmålinger det siste året har Ap sågar blitt forbigått av både Høyre og Sp i størrelse.

Men nå er det samling i bånn, lover Martinsen:

– Nå er det vanlige folks tur. Etter åtte år med blått styre, hvor de rike har fått enda større skattelette og de vanlige innbyggerne mindre å rutte med, skal vi gjøre vårt for at landet skal styres av et parti som er opptatt av vanlige menneskers kår. Det betyr større satsing på kommunene – hvor vi gir tre ekstra milliarder, det betyr større fokus på jobbskaping og det betyr en kraftige satsing på klima og miljø. Så skal vi fra Østfold også stå på for at Intercity-utbyggingen, som vi vedtok for mange år siden, også blir gjennomført, poengterer Martinsen.

Høyre er utfordreren

– Senterpartiet har kapret mange Ap-velgere de siste åra. Hva tenker du om det?

– Jeg er mest opptatt av at vi i Ap har fokus på vårt eget program og vår egen politikk. Så tenker jeg at Høyre er hovedmotstanderen vår – ikke Sp. Høyre har ikke et opplegg for å gjøre kommunen økonomisk robuste. Det har vi. Og som kjent er det i kommunene folk bor, påminner Martinsen.

– Du, Jon-Ivar Nygård og Rune Fredriksen har reist på Aps landsmøte, men i virkeligheten bare til Scandic Hotel City i Nygårdsgata. Oppleves dette litt rart?

– Selvsagt. Det er ikke det samme som å møte venner og kolleger fra hele landet på et fysisk landsmøte. Men; vi hadde ikke noe valg. Likevel synes jeg vi klarer å gjennomføre dette på en god måte uansett. Vi har etterhvert fått lang trening med Teams-møter og på Hotel City (hvor lokal-Ap har hatt sin base etter at partiet flyttet fra sitt Folkets Hus på Stortorvet for noen år tilbake, journ. anm) har vi dessuten teknisk support dersom noe skulle skje. For øvrig kan jeg legge til at Jon-Ivar, Rune og jeg holder korona-avstand på hotellet. Vi sitter nemlig på hvert vårt rom! sier en lattermild Siri Martinsen til Demokraten.

