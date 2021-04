Støre nekter å kortslutte ruskrangel i Ap

Av: Bibiana Piene og Johan Falnes

– Det er uenigheter i Arbeiderpartiet, og det har jeg stor respekt for. Det jeg har sagt, er at jeg tror vi vil lande på et godt resultat. Og det har jeg tro på, sier Støre til NTB, to dager før startskuddet går for årets landsmøte.

Partiet er delt i to leirer: En som vil si ja til regjeringens rusreform og avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, og en som vil ha en rusreform der rusavhengige tilbys hjelp fremfor straff, men sier nei til avkriminalisering.

Foreløpig ser det ut til at den siste gruppa er størst.

– Ikke kortslutte

Støre har så langt holdt tett om hvilken side han selv tilhører. Det vil han først gjøre på landsmøtet.

– Jeg står fortsatt på det at jeg har tatt beslutningen om at landsmøtet bør avgjøre denne saken, sier Støre.

– Så jeg kommer ikke til å kortslutte det nå, to dager før landsmøtet.

Samtidig sier Ap-lederen at han er i tett kontakt med redaksjonskomiteen, som nå jobber hardt med å prøve å hale i land et kompromiss.

– Jeg har tillit til at redaksjonskomiteen vil gjøre et godt arbeid, sier han.

– Men som partileder, vil du ikke lede partiet i noen retning i denne saken?

– Jo, jeg gjør det. Men jeg gjør ikke det gjennom daglige intervjuer i mediene, sier Støre.

– Det jeg kan si, er at vi tar med oss forslagene fra regjeringens rusreform. Men her mener jeg det er klare mangler i å se helheten av hva som trengs for å komme med helsehjelp, sikre kommunene mulighet til å følge opp dem som har behov, og finne en god balanse slik at vi ikke får økt bruk av narkotika i samfunnet.

Svarer Melby

Frp og Senterpartiet har allerede vendt tommelen ned for rusreformen. Dersom også Ap sier nei, kan det være kroken på døra for reformen som regjeringen har lagt stor prestisje i.

Mandag kveld rykket Venstre-leder Guri Melby ut i Dagbladet og tryglet Støre om å gjøre sitt for å få landsmøtet til å gå inn for rusreformen. Støre svarer slik på Melbys bønn:

– Arbeiderpartiet tar dette spørsmålet på stort alvor. Vi har et stort engasjement for å hjelpe dem som trenger hjelp, og vi har et stort engasjement for å sikre at unge mennesker, i første rekke, ikke kommer inn i rusavhengighet.

– Går regjeringen for langt når det gjelder å avkriminalisere?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå.

Mulig scenario

Overfor NTB mandag skisserte Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland et mulig scenario der Stortinget sender reformforslaget tilbake til regjeringen med tydelige bestillinger til forbedringer.

Det vil trolig medføre at den videre behandlingen av reformen må utsettes til etter stortingsvalget i høst. Det kan dermed bety at Ap får en hånd på rattet.

– Det er ett alternativ. Det viktige er å få en god beslutning, ikke å være låst av en kalender, sier Støre.

