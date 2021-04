Færre smittede i Fredrikstad forrige uke

Torsdag forrige uke ble det rapportert om hele 36 nye smittede i Fredrikstad. Tallet for én dag har ikke vært så høyt siden 6. januar, da det ble registrert 42 nye smittetilfeller.

Så snudde det. Fredag var tallet 28, lørdag 19 og søndag 16 nye smittetilfeller. 13 av de smittede søndag er nærkontakter til allerede kjente smittetilfeller.

Til sammen 3.062 innbyggere er eller har vært bekreftet smittet med korona til nå.

Gjennom uka er det meldt inn til sammen 156 nye smittede mot 172 i påskeuka og 150 uka før det. 12 av de smittede forrige uke hadde ukjent smittevei.

Samtidig har færre testet seg de to siste ukene – 2.090 i påskeuka og 2.221 forrige uke. Uka før påske var tallet 3.258. Noe av årsaken til denne nedgangen er at færre skoleklasser var i karantene gjennom påska, opplyser Fredrikstad kommune, som påpeker at testing av elever utgjorde en betydelig andel av testaktiviteten i ukene før påske.

Av testene som er tatt de tre siste ukene, var andelen positive følgende:

Uke 12: 4,6 prosent.

Uke 13: 8,4 prosent.

Uke 14: 7,0 prosent.