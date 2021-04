Sjåfør med kjøreforbud ville stikke av: – Måtte heve stemmen

Vogntoget rullet onsdag innom kontrollplassen hos Svinesund trafikkstasjon, hvor Statens vegvesens kontrollører sperret opp øynene da de tok en nærmere sjekk av tungvekteren.

[ Personbilfrakt med rumpa bar ]

På et av hjulene på tilhengeren sto alle hjulboltene ut og noen var allerede falt av (bildet). Dermed var også hjulet helt løst.

– Det der må han ha kjørt med ganske lenge, og jeg kan garantere at det hjulet etter hvert ville falt av i fart. Så sjåføren fikk beskjed om at han måtte inn til verksted og bytte bolter, felg og muttere før han fikk kjøre videre. Men det hadde han ikke noe særlig forståelse for. Han ville ikke ha noe service på bilen, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

[ Vogntog kjørte med bakhjulene i været: – Livsfarlig vektfordeling ]

Prøvde seg

Sjåføren skal ha gitt uttrykk for at han bare ville stramme til hjulboltene selv og kjøre videre, men det ville ikke vært i nærheten av godt nok, ifølge Grotterød.

Denne dagen ble han selv sittende på jobb utover kvelden. Sjåføren virket tilsynelatende å tro at han var alene, da han forsøkte seg på en manøver veivesenet setter særdeles liten pris på. Det han så ut til ikke å ha tatt høyde for, var at Grotterød så alt som skjedde via overvåkingskamera da østeuropeeren gikk i gang med å stramme til hjulboltene for hånd.

– Han ville bare dra dem til og kjøre videre, og prøvde seg da han trodde ingen så på. Da måtte jeg ut og heve stemmen. Hadde han mistet hjulet i fart, kunne det ha truffet en motgående bil med voldsom kraft – i tillegg til andre farer det ville medført, understreker Grotterød.

[ Skrekkbildet lyver ikke: – Det er så vanvittig farlig ]

Stor andel med kjøreforbud

Da han kom på jobb torsdag morgen, sto vogntoget fortsatt parkert og sjåføren ventet.

– Så han hørte på meg til slutt, da, konstaterer Grotterød.

Han prøvde seg da han trodde ingen så på. — Øyvind Grotterød, Statens vegvesen

Under kontrollene på Svinesund og i Ørje samme dag som nevnte vogntog ble stanset, fikk ytterligere 14 av de 34 kontrollerte tungbilene kjøreforbud. Veivesenet skrev 21 pålegg om utbedringer. Denne andelen kjøreforbud og skriftlige pålegg er vanlig, viser Statens vegvesens daglige rapporter.

Blant annet måtte to vogntog parkere midlertidig på grunn av for dårlig sikt fra førerhuset, og ett vogntog måtte få fikset luftlekkasje på en bremseslange før turen kunne fortsette. Og denne hårreisende personbilfrakten kunne veivesenet ikke akseptere.

[ – Helt utrolig at sjåførene tør ]