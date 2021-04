FHI anbefaler vaksinekort, ikke vaksinepass

En viktig grunn er at man da slipper å opprette et vaksinasjonsbevisregister i første omgang, skriver FHI i svaret på Helsedepartementets spørsmål om etablering av vaksinepass. Svaret ble levert til departementet 22. februar, men offentliggjort fredag.

Med en slik løsning vil man kunne vise fram vaksinestatus med en digital løsning, men verken identitet eller vaksinestatus er direkte verifiserbar. Kortet vil først og fremst kunne brukes overfor helsepersonell internasjonalt, ikke overfor grensepersonell.

FHI ber også om at man kartlegger mulighetene for å kreve at brukere viser fram slike vaksinekort, ettersom personvernreglene ikke automatisk åpner for dette.