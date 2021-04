I første omgang gjelder tiltakene til søndag 11. april, og torsdag er Viken-kommunene i nytt møte hos Statsforvalteren for Oslo og Viken der temaet er videreføring av tiltakene.

– På møtet blir det diskutert videre aktuelle smitteverntiltak og bruken av kapittel 5A etter 11. april. Hver kommune får anledning til å uttale seg om egen smittesituasjon og vurdering av denne fremover, opplyser kommunedirektør Inger Hegna i Aurskog-Høland til Indre Akershus Blad.

På møtet vil også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet informere om smittesituasjonen, kapasiteten i sykehusene og anbefalte tiltak videre.

Flere kommuner i Viken, spesielt i Østfold-området, sliter fortsatt med å få ned smittetallene. Også kommunene på Romerike har høyt smittetrykk.

I kommunenes egen vurdering av risikonivå etter påskeferien, så kommer både Oslo, Drammen, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo og Enebakk på det høyeste nivået, risikonivå fem (ukontrollert spredning).

Flere andre østfoldkommuner samt noen kommuner på Romerike kommer inn under risikonivå fire (utbredt spredning).

På et møte Statsforvalteren for Vestfold og Telemark hadde onsdag, ble det anbefalt at Grenlands-kommunene gikk ned fra særlig høyt tiltaksnivå 5A til høyt tiltaksnivå 5B fra 9. april og foreløpig fram til 22. april.

Fredag skal de øvrige vestfoldkommunene ha et nytt møte med Statsforvalteren om tiltakene.

