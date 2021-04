My fant marihuana i vogntog – sjåføren sa det var til eget bruk

Fra tid til annen gjennomfører Tolletaten hundesøk på sjåfører som står og venter på å komme inn i ekspedisjonslokalene deres, og det var en slik kontroll som ledet til et narkotikabeslag tirsdag 6. april.

– Narkotikahunden My markerte for funn på en mann født i 1976 som var fører av et tyrkiskregistrert vogntog, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Gjemt i myntglass

På bakgrunn av dette bestemte tollerne seg for å ta hele bilen inn til en nærmere sjekk, og My ble derfor satt i et nytt søk på både trekkvogna og traileren.

– Da markerte hun kraftig igjen i et skap under køya i førerhytta. Våre mannskaper åpnet skapet, og fant et glass som inneholdt mynter og en pose med marihuana, opplyser Grandahl.

Ved veiing av narkotikaen viste det seg å dreie seg om 17 gram, som sjåføren raskt innrømmet at var til eget bruk.

– Det er litt skremmende og skummelt, spesielt med tanke på at han skal kjøre rundt på veiene i et stort og tungt kjøretøy, sier Grandahl.

– Dårlig kombinasjon

Ifølge seksjonssjefen er det ikke helt uvanlig at de finner ulike typer narkotika hos tungbilsjåfører som forklarer at de har til hensikt å bruke det selv, noe han mener er svært alvorlig.

– Bruk av narkotika og kjøring av vogntog er ingen god kombinasjon, fastslår Grandahl.

Den tyrkiske mannen i 40-årene fikk trolig med seg en heftig bot fra politiet for dette smuglingsforsøket, mens marihuanaen ble liggende på tollstasjonen.

Tusenvis av sigaretter

Også onsdag 30. mars ble det gjort beslag av høyt beskattede varer fra en tungtransport over Svinesund, denne gangen en polskregistrert trekkvogn med henger som hadde vært inne på rød sone for deklarering av lasten.

– Bilen ble plukket ut til kontroll og henvist til skanning. Da kunne man se at den inneholdt en god del forskjellige legale varer, men skanneroperatøren la også merke til noe som skilte seg ut fra resten i førerhytta, forteller Grandahl.

– Tollinspektørene gikk derfor inn i trekkvogna, der de blant annet fant større mengder øl og sigaretter, legger han til.

Til sammen ble det avdekket 8.000 sigaretter, 71,5 liter øl og 1,5 liter vodka – noe som utgjør et forsøk på å unndra 33.749 kroner i avgifter.

– Sjåføren, en polsk mann, sa ikke noe mer om hva han skulle med disse varene, men de var nok ment for levering til noen i Norge, avslutter Grandahl.

