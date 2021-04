Tre av fire får igjen på skatten i år

Nina Schanke Funnemark Over 32 milliarder kroner skal tilbake til skattyterne i løpet av våren og sommeren. De første kan vente seg skattepenger bare et par uker etter at de har sendt inn skattemeldingen, ifølge skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)