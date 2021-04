1. mai i Fredrikstad: – Alle arrangementer avlyst

– Det har vært svært vanskelig å forberede den store dagen i år også. Gode tanker, planer og prosjekter har blitt kansellert nesten like fort som de har blitt til, forteller lederen av 1. mai-komitéen Grethe Berntsen til Demokraten.

[ Fem intensivsykepleiere fra Nord-Norge omdisponert til Kalnes for å styrke koronaberedskapen ]

– Opplev dagen på skjerm

Få dager før påske besluttet imidlertid Berntsen og komitéen å sette en strek over absolutt alle fysiske arrangementer.

– Vi endte til slutt opp med å lage en drive-in-1. mai på Tollbodplassen hvor folk kunne kjøre innom for å høre taler og appeller. Jonas Gahr Støre ble sogar spurt om å være hovedtaleren. Men da de siste innstrammingene kom i midten av mars, måtte også denne planen droppes, forklarer en alvorstynget Berntsen.

– Heller ikke i år ser vi noen mulighet til å arrangere 1. mai på tradisjonelt vis, medgir komitélederen Grethe Berntsen. Hun lover likevel en rekke virtuelle løsninger slik at folk får en god følelse av arbeiderdagen også i 2021. (Privat)

Nå blir det 1. mai-avvikling som i korona-året 2020 – det vil si med lyd og bildeopptak fra både Litteraturhuset, fra gatene i sentrum og fra parkene hvor de tradisjonelle kransnedleggelsene gjennomføres.

– Vi må gjøre det beste ut av det. Det viktige nå er å lage reserveløsninger slik at folk i hvert fall får en virtuell opplevelse av den store dagen. Derfor vil det planlagte arrangementet på Litteraturhuset, hvor Jens Olav Simensen intervjuer Yngve Hågensen, bli lagt ut på nettet. Med andre ord: samtalen blir tatt opp for så å bli strømmet. Det samme vil skje ute i gatene. Vi tar fram fanene og filmer dem slik at seerne «kan gå» etter sin respektive fane. Og i Kirkeparken, på Krigskirkegården på Østsiden og ved 22. juli-monumentet vil kransene bli lagt ned. Om jeg så skal gjøre det selv foran et kamera! humrer Berntsen overfor avisa.

Planen var å invitere publikum til Litteraturhuset 1. mai hvor Jens Olav Simensen skulle intervjue den tidligere LO-lederen Yngve Hågensen. Samtalen blir i stedet strømmet, opplyser 1. mai-komitéen. (Martin Næss Kristiansen)

Vil gi korpsene støtte

For byens musikkorps er fraværet av 1.- og 17. mai framfor alt trist og leit. Om den økonomiske siden sier Grethe Berntsen dette om 1. mai-dagen:

– Korpsene som vi alltid engasjerer har som kjent en viktig inntekt for oppdraget denne dagen. Overfor 1. mai-komitéen har flere korps også signalisert at de gjerne vil ut å marsjere i gatene. Vi fikk til en kompensasjon i fjor, i år er vi bedt av formannskapet om å sende inn en ny søknad, forklarer komitélederen og viser til et brev fra kommunen 12. mars. Hvorpå hun understreker:

– Selv om vi foreløpig ikke har fått noen støtte fra kommunen, regner jeg med at dette ordner seg underveis. Korpsene er en viktig del av denne feiringen, derfor må vi bidra til å støtte dem så godt vi kan selv om de ikke får gjennomført spillingen som vanlig, poengterer Grethe Berntsen overfor Demokraten.

[ Frykter at kor- og korpsbevegelsen kan kollapse ]