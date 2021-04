– Benytt sjansen til å lage noe godt på bålet i påsken

– For oss mennesker har det en beroligende effekt å sitte og se på et brennende bål. Bålet gir et avbrekk fra mye av det kunstige lyset vi omgir oss med, sier generalsekretær i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, Bente Lier.

Bålet har det siste året blitt et viktig samlingspunkt for venner og familie som ønsker å møtes på en smittevennlig måte.

[ Hva skjedde med «Monika» fra Råde? ]

Det er viktig at også håndtaket på stekepannen tåler ild. (Gard Eirik Arneberg/Gard Eirik Arneberg)

Trendy turmat

Men et bål gir ikke bare god stemning, det kan også brukes til å trylle fram lekker mat.

– Det å lage mat ute har blitt veldig trendy de siste årene, og spesielt nå under pandemien. Hvorfor ikke benytte sjansen til å lage noe godt på bålet i påsken, sier Lier.

Med de riktige forberedelsene hjemme, trenger det ikke være så komplisert.

Matlaging på bål krever heller ikke spesielt mye utstyr. Med en stekepanne med et håndtak som tåler bål, og en stekespade, er du langt på vei, ifølge Lier.





Ved å kutte opp ingrediensene hjemme, får matlagingen fortere når du er ute. (Gard Eirik Arneberg/Gard Eirik Arneberg)

Gjør mer enn å mette

Friluftsentusiasten mener det bare er fantasien som setter grenser for hvilke retter dere kan lage.

– Det finnes så mye annen spennende turmat enn den tradisjonelle matpakka eller grillpølser på bål. Den beste turmaten gjør mer enn å bare mette, den gir en opplevelse i seg selv, sier hun.

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv med hensikt å få flere mennesker ut i naturen gjennom gode mat- og turopplevelser.

På nettsiden turmat.no finner du over 150 gratis oppskrifter på spennende mat fra alle verdens hjørner, som er egnet til tilberede ute.

Her deler vi en av oppskriftene, som er en variant av den nye tortillatrenden som har gått viralt i sosiale medier.

Oppskrift: Fylt tortilla på bål

Dette trenger du til fire:

4 tortillalefser

400 gram kjøttdeig av elg

en halv løk

1 ts salt, pepper og timian

150 gram sopp

175 gram cherrytomat

2 pakker fersk mozzarella

Forberedelser hjemme: Finhakk løk og fres sammen med kjøttdeigen. Krydre med salt, pepper og timian, og ha det over i en plastboks. Del sopp og cherrytomnater i biter og legg sammen i en plastboks. Del mozzarella i skiver og pakk i tørkepapir.

På bålet: Gjør et snitt i tortillalefsene fra midten og ned. Ha mozzarellaskiver på trekanten nederst til venstre, kjøttdeig på trekanten øverst til venstre, sopp øverst til høyre og avslutt med salat og cherrytomater nederst til høyre.

Pakk tortillalefsen sammen ved å brette nederste trekant til venstre over den øverste til venstre, så bretter du over til høyre og ned slik at du har en trekantet lomme.

Legg den fylte tortillaen på bålet og stek den til den er gyllen på begge sider og mozzarellaen har begynt å smelte.

Kilde: Turmat.no/Anine Gutubakken Byles, Norges Jeger og fiskerforbund