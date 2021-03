Smuglet plommetrær, alkohol og røyk – ble avslørt av tollerne

I 19.30-tida tirsdag 24. mars passerte en norskregistrert varebil grensa ved Svinesund, og trillet inn på grønn sone ved tollstasjonen. Etter at politiet hadde gjennomført den rutinemessige innreisekontrollen, tok Tolletaten over.

– Våre betjenter tok kontakt med sjåføren, en mann født i 1984 og bosatt på Vestlandet, men ikke opprinnelig norsk. Han forklarte at han var på vei hjem etter å ha vært i Ungarn for å besøke familie. På spørsmål om han hadde med seg alkohol, sigaretter eller andre høyt beskattede varer, svarte han at han hadde med seg litt øl, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Frukt og roser

Da tollerne tok en nærmere kikk på innholdet i varebilen, fant de først noen pappesker som mannen opplyste at inneholdt diverse personlig effekter til venner og bekjente i Norge.

– Det i seg selv er for så vidt ikke så rart i disse dager, i og med at det er mange som ikke kan reise hjem for tida, utdyper Grandahl.

Men det var andre ting som raskt fanget tollinspektørenes oppmerksomhet da de jobbet seg gjennom lasterommet.

– Mannen hadde også med seg to frukttrær, som han selv sa var plommetrær. Videre ble det funnet tre rosebusker, og ingenting av dette er det lov å ha med seg over grensa. Da kreves det i alle fall blant annet et plantesunnhetssertifikat med tanke på plantesykdommer, opplyser Grandahl.

Umerket sprit

I de tidligere nevnte pappeskene, samt i hulrom rundt om i bilen ble det avdekket til sammen 84,4 kilo kjøtt, 117,5 liter øl, nesten seks liter sprit og 2.220 sigaretter.

– Noen av brennevinsflaskene var uten etikett, så de måtte sjekkes nærmere med tanke på alkoholprosent. Den viste seg å være 45 prosent, og dette kan nok ha vært noe hjemmelagde greier, sier seksjonssjefen.

Mannen ville ikke si noe om hvor varene skulle leveres, men Tolletaten antar at lasten var bestilt eller i alle fall skulle overrekkes til ulike privatpersoner. Så langt kom de ikke, da alt ble beslaglagt, og mannen kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

