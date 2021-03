21.500 sigaretter var gjemt både her og der i bussen

Tidlig på morgenen palmesøndag stoppet Svinesund-tollerne en polskregistrert buss som ifølge sjåføren skulle til Norge for å hente hjem en gruppe med polske arbeidere.

– Han forklarte at han opprinnelig hadde kommet til Norge dagen før, men at han da hadde blitt bortvist av politiet fordi han ikke hadde de nødvendige papirene i orden. Derfor hadde han blitt værende i Sverige over natta mens han ventet på å få disse sendt, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Startet med spritfunn

Tollinspektørene foretok først en bagasjekontroll, men i og med at det ikke var noen passasjerer med bussen ble det ikke funnet noe spesielt ved første øyekast.

– Da de åpnet et kjølerom foran i bussen fant de imidlertid fem flasker med brennevin. På spørsmål om han hadde med seg noe mer av enten alkohol eller tobakksvarer, svarte sjåføren at det hadde han ikke, sier Grandahl.

Men kontrollen var ikke over med dette, og i en safe som de fikk sjåføren til å åpne kunne tollerne telle 2.600 sigaretter.

– Videre sjekket de en luke i gulvet på bussen, som vi har sett flere ganger før at blir brukt til smugling. Der ble det funnet ytterligere 14.600 sigaretter. Sjåføren sa fortsatt at han ikke hadde med seg noe mer etter dette, opplyser Grandahl.

Flesteparten av sigarettene ble funnet i en luke under gulvet inne i bussen. (Tolletaten)

Ballet på seg

Nok en gang viste det seg å være en sannhet med modifikasjoner, for ved å fjerne noen skruer bak en vegghengt TV kom tollinspektørene over nesten 4.000 sigaretter til, fordelt på to rom. I tillegg ble det ved en ekstra kontroll av bagasjen til bussjåføren funnet 320 sigaretter der også.

– Da han ble konfrontert med dette, svarte han at han var usikker å hvor mye han hadde med seg, men innrømmet at alle sigarettene var hans, sier Grandahl.

Til sammen ble det funnet 21.500 sigaretter og 4,4 liter brennevin på ulike gjemmesteder rundt om i bussen, noe som utgjør et forsøk på å unndra drøyt 79.000 kroner i avgifter. Etter at alle varene var tatt hånd om, overtok politiet saken, og bussjåføren fikk med seg en bot før han kunne kjøre videre.

Seksjonssjefen mener dette beslaget er et godt bevis på at en kontroll ikke er over før alt er sjekket minst en gang.

– Han sa jo flere ganger at det ikke var mer å finne, men det var det altså. De finner stadig på noen nye forklaringer, utdyper Grandahl.

Prøvde å lure seg unna

To dager tidligere, på formiddagen fredag 26. mars, var det et respektabelt parti med kjøtt som ble dagens største fangst ved tollstasjonen langs E6.

En polsk mann i 30-årene som kom kjørende i en varebil forsøkte å kjøre rett gjennom rød sone, men ble stoppet før han kom seg ut på motorveien igjen.

– Bilen ble tatt med inn til skanning, der man så at det var mye rart om bord, forteller Grandahl.

Trolig til privat bruk

En nærmere kontroll av lasterommet avdekket at mannen blant annet hadde med seg 129 kilo svinekjøtt og 100 kilo pølser, langt over den lovlige kvota på ti kilo kjøttvarer per person.

– Han sa ikke noe mer om hva han skulle med det, men dette skulle trolig leveres til noen privatpersoner her i Norge, i og med at det var pakket i flere forskjellige esker. Det hender nok at smuglerkjøtt er ment å leveres til næringsvirksomhet også, men da er det gjerne enda større partier, og det er ofte vanskelig å finne ut hvem som er mottakeren, sier Grandahl.

Og selv om det er vesentlig mer stille ved grenseovergangen i disse dager enn Tolletaten er vant til, spesielt med tanke på personbilpasseringer, har det blitt avdekket flere smuglingsforsøk den siste uka. Tungbiltrafikken går fortsatt jevnt og trutt, og i likhet med tidligere i mars har det også den siste tida blitt gjort en del småbeslag fra vogntog som ruller inn i landet.

– Det var blant annet en sjåfør som fikk med seg et forenklet forelegg på 19.000 kroner, så det skjer ting her fortsatt, selv om det er mye mindre trafikk, avslutter Grandahl.

