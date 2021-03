Helene Spro: - Nå har jeg holdt kjeft i flere tiår om systemets store og stygge mangler

– Ei megge er en som våger å tuppe makta i ræva når det er på sin plass. Vi sparker oppover og verner nedover, sier Lise Askvik.

I fjorten år jobbet Askvik i radio P4 der hun hadde det mediekritiske programmet “Oss megger imellom” sammen med Astrid Gunnestad. I 2017 sluttet hun i P4 for å bygge opp Helsepartiet.

– Etter fem års som partileder er det en fryd å være megge igjen!

Østfold på topp

I februar i år gikk Askvik av som partileder til fordel for lege, dr med. Erik Hexeberg. Askvik er nå partiets nestleder.

– Helsepartiet stiller til stortingsvalg i alle landets 19 fylker, med sterke toppkandidater, men bare Østfold har ei vaskeekte, klartalt og modig megge på topp! Helene er et funn for både politikken og øret, mener Askvik.

I podcasten “Helsemeggene tar tempen” er Helene Spro selveste sjefmegga. Helsepartiets førstekandidat for Østfold har over 20 års erfaring fra ulike deler av helsetjenestene.

Snakker ut

– Nå har jeg holdt kjeft i flere tiår om systemets store og stygge mangler, men nå har jeg fått min egen mikrofon. Jeg kommer ikke til å holde tilbake, lover Spro som fant på podcastens tittel.

– Vi stikker termometeret langt opp i rassen på blant andre NAV, koronakommisjonen og helsemyndighetene, for her er det mange bekymringsverdige symptomer. Vi meggene tar saken og ikke personen, dog med noen hederlige unntak!

Om sjansene for å komme på Stortinget er Spro avventende.

– Det er ingen tvil om at helse-Norge behøver ei megge på Tinget. Jeg kan påta meg å virkelighetsorientere politikerne, så får det være opp til velgerne i høst om de ønsker at jeg tar jobben. Nå kan de i hvert fall bli godt kjent med meg - til latter og gråt - gjennom denne podcasten, sier Helene Spro.





Kort om Helene Spro:

Vokste opp i Finnmark

Har fire barn og en maine coon hannkatt

Utdannet helsefagarbeider

Førstekandidat for Helsepartiet i Østfold

Er hobbymaler og er podcastmegge