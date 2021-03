Elgå-ulven fortsatt på vandring

Ulveparet ble flyttet fra Deisjøreviret til et område i Sarpsborg og Våler 3. januar. Etter den tid har den vært innom ni kommuner, men aldri vært tilbake i område den ble sluppet, opplyser Miljødirektoratet.

Etter generell praksis, samt et spesielt behov for å skjerme data om den genetisk verdifulle hannen, gir ikke direktoratet detaljerte opplysninger.

– Samtidig ser vi et behov for å gi informasjon om hvor den har oppholdt seg til nå, på et overordnet nivå, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust.

I slutten av februar var ulven på vandring på vei nordover, ut av ulvesonen. Derfor ble fellingstillatelsene utenfor ulvesonen midlertidig stanset i noen dager. Den holdt seg derimot hele tiden innenfor ulvesonen.

– Ulvene har til nå ikke etablert noen forutsigbar områdebruk, men oppsøker stadig nye områder. Det er foreløpig ikke mulig å si noe sikkert om hvor dette ulveparet kommer til å oppholde seg utover sommeren og høsten, sier Myklebust.

