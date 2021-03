Girer opp vaksinasjonstakten i påsken

Neste uke blir dermed den desidert travleste for helsearbeiderne siden vaksineringen startet for snart tre måneder siden.

Forberedt på dobling av smitte

Torsdag var Nitter tilstede i bystyrets digitale møte for å redegjøre for korona-statusen i kommunen.

– Smitten er fortsatt høy i Fredrikstad, men vesentlig høyere i Sarpsborg. Situasjonen er uforutsigbar i hele området. Med et R-tall på 1.4 forbereder vi oss nå på hvordan vi skal ta høyde for en dobling av smitten, poengterte Nitter overfor byens politikere.

10100 innbyggere har så langt fått den første vaksinedosen, mens 4640 er fullvaksinert. Bare i påskeuka skal ytterligere 3400 personer få den første dosen, ifølge kommuneoverlege Anne Kristine Nitter. (Fredrikstad kommune)

4640 innbyggere i Fredrikstad er nå fullvaksinert i Fredrikstad kommune, drøyt 10.000 har fått den første dosen.

– Men hva med alle som har fått dose én med Astra Zeneca; kan de ta imot dose to fra en annen produsent? ville SVs gruppeleder Silje L. Waters vite.

– Det vet vi ikke. Det pågår i øyeblikket forskning på bytting fra den ene vaksinen til den andre. Men dette kommer til å gå bra. Astra Zeneca har imidlertid et langt intervall mellom dose en og to, slik at vi har et handlingsrom her. I min verden er likevel Astra Zeneca en trygg vaksine. Den er grundig undersøkt, påpekte den lokale kommuneoverlegen som nå avventer FHIs dom over vaksinen som er satt på pause.

Brev på gamlemåten

I Fredrikstad kommune har vaksinasjonsprosessen nå kommet til aldersgruppen 65 til 75 år. Det gjøres samtidig undersøkelser, ifølge Anne Kristine Nitter, med å finne ut hvorvidt absolutt alle over 75 år har fått tilbud om vaksine.

Aps Hanne Ellingsen oppfordret i den forbindelse kommuneledelsen om å henvende seg til de eldste eldre per brev.

– Det er ikke alle mennesker som sliter med demens og er over 80 år som forstår bruken av digitale verktøy. En sms på telefonen kan også virke forvirrende for mange. Derfor bør denne gruppen få et ordinært brev slik at man oppfatter beskjeden, poengterte Ap-politikeren.

