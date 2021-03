Travel helg for politiet

Fredag ettermiddag gikk alarmen i en båt i opplag på Mærrapanna. Da politiet kom på stedet, pågrep de en person mens han var inne i et båthus. De mener personen har vært i flere båter og stjålet både stjålet gjenstander og bedrevet skadeverk. Båteiere i området bes om å sjekke båtene sine og ta kontakt med lokalt politi dersom de har vært utsatt for tyveri og skadeverk.

Senere på kvelden stanset UP en bilfører som var påvirket av alkohol. Føreren ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet sitt beslaglagt.

Lørdag kontrollerte UP en bilfører på Veumveien kl. 08:28. Sjåføren hadde ikke gyldig førerrett og det var utslag på narkotiskstoff, så vedkommende ble fremstilt lege for blodprøve. Forholdet ble anmeldt.

På formiddagen ble totalt 12 førere bøtelagt for hastighet i Stasjonsveien i Skjeberg, da UP avholdt laserkontroll i skiltet 50-sone. Høyeste hastighet målt til 69 km/t.

Deretter bar det rett ut til Sarpsborg sentrum, der de kom over en religiøs forsamling med for mange deltakere i et lokale i sentrum. Politiet opprettet anmeldelse på forholdet.

I kveldingen avholdt en politipatrulje trafikkontroll med fokus på hastighet i Osloveien i Moss. Resultatet var to forenklede forelegg, der høyeste måling var 75km/t i 50-sone.

Kvart på åtte om kvelden brenner det i en bil på E6 ved Skjeberg. Heldigvis kom fører seg ut av bilen, og det ble ingen personskade.

Klokka ett natt til søndag smalt det i Sarpsborg sentrum. I forbindelse med et trafikkuhell litt før midnatt leter politiet etter en skallet mann, 170-180 cm, iført shorts og svart T-skjorte. De ber publikum ringe 02800 med relevante observasjoner.

Søndag formiddag er det isvandrere som skaper bekymring på Vansjø. Politiet får inn meldinger om at det er en del folk som går på, og oppholder seg på isen på Vansjø. De ber folk om å utvise stor forsiktighet med det nå etter en lengre mild periode og lokale forhold som gjør at isen har variabel tykkelse.

Litt over klokka 12 må politiet bistå når en bil har kjørt ut i Skjelinveien i Fredrikstad. En halvtime senere melder de at en person tatt med til sykehus for sjekk. Politiet har opprettet sak.

Like etterpå, klokka 12:08 rykket nødetatene ut på nok en melding om trafikkulykke i Fredrikstad, denne gangen var det en påkjørsel bakfra. Ikke alvorlig personskade. Føreren av den ene bilen ble kjørt til legevakta og politiet opprettet sak.

Noe senere bar det ut til Kverntjern i Aremark, denne gangen sammen med brannvesenet, etter melding om brann i en bil. Det var ikke fare for liv eller spredningsfare. Politiet opprettet sak. Brannårsaken er ukjent.

Klokka halv fire om morgenen natt til mandag brenner det igjen, denne gangen ved en garasje på Gressvik, ved rekkehusene i Anton Brekkes vei. Det viste seg å være en mindre brann i søppel som lå ved garasjen.

#Fredrikstad #Gressvik Nødetater rykket ut til melding om brann ved garasje, ved rekkehus i Anton Brekkes vei. — Politiet i Øst (@politietost) March 22, 2021





