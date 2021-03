Sjåfør for polske gjestearbeidere avslørt for omfattende kjøttsmugling

Tidlig på morgenen torsdag 11. mars kom fem polske menn kjørende inn på grønn sone ved tollstasjonen ved Svinesund etter grensepassering. Som alle andre som kommer inn i landet i disse dager, måtte de først gjennom en obligatorisk samtale med politiet.

– Føreren av bilen, en polsk mann født i 1970, fortalte da at han hadde med seg fire passasjerer som skulle til Norge for å jobbe, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

[ Forsøkte å smugle fire valper – sa de skulle selges i Norge ]

«Eierløs» bagasje

Tolletaten overtok den videre kontrollen, og fikk loset varebilen inn i kontrollhallen for en nærmere kikk på hva den inneholdt.

– Vi sjekket bagasjen til passasjerene først, og der fant vi ikke noe feil. Men da de hadde tatt ut alt som var sitt, sto det fortsatt igjen en del bagger, kofferter og pappesker, utdyper Grandahl.

Ifølge seksjonssjefen ble det da raskt mistenkt at dette dreide seg om en såkalt varetaxi, et smuglingsfenomen Dagsavisen Demokraten har omtalt en rekke ganger tidligere, og som har økt i omfang særlig det siste året (+). Kort fortalt er dette ulovlig privat transport av udeklarerte varer, oftest fra land i Øst-Europa, som skal leveres til flere forskjellige mottakere her i Norge.

Det var mange ulike typer kjøttvarer som ble funnet i lasterommet, og som trolig skulle leveres til forskjellige mottakere rundt om i Norge. (Tolletaten)

268 kilo smuglerkjøtt

I dette tilfellet ble mistanken også bekreftet, for i bagasjen som ingen av passasjerene ville vedkjenne seg ble det blant annet funnet til sammen 268 kilo kjøttvarer, noe som utgjør et forsøk på å unndra nesten 18.000 kroner i avgifter.

– Det viste seg også at sjåføren har blitt tatt for lignende smuglingsforsøk to ganger tidligere, så dette var altså tredje gangen han ble avslørt her hos oss, forteller Grandahl.

– Han erkjente forsåvidt at han hadde ansvaret for kjøttet, og det var egentlig ikke så mye å lure på heller. Når det står igen bagasje i bilen som ingen av passasjerene eier, er det alltid sjåførens ansvar, legger han til.

Utover dette ville ikke mannen si noe om hvor varene skulle leveres, men de ble uansett beslaglagt mens han fikk med seg et forelegg fra politiet.

[ Tatt i tollen med varebilen full av cannabisfrø og drivhusutstyr ]

Straffet for overlast

Som om ikke det var nok, ble varebilen også sendt videre til Statens vegvesens kontrollstasjon ved Svinesund, vegg i vegg med Tolletaten, der nye ulovligheter ble avdekket.

– Ifølge vognkortet hadde denne varebilen en tillatt maksvekt på 3.500 kilo, men ved veiing stoppet vekta på 4.700, sier Grandahl.

Legger man til vekta på kjøttvarene var det altså en overvekt på nesten 1,5 tonn, og sjåføren kan regne med en sviende bot for dette også.