Rikshospitalet-gruppe: AstraZeneca-vaksine årsaken til blodpropp og dødsfall hos helsearbeidere

– Vi har årsaken. Og det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare at vi har fått den immunresponsen, sier overlege og professor Pål Andre Holme til VG.

Holme har ledet en gruppe som har jobbet på spreng for å finne ut hvorfor tre helsearbeidere under 50 år ble innlagt med alvorlige blodpropper, etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Nå mener de å ha bekreftet teorien om at det er en immunrespons i forbindelse med vaksinen.

– I samarbeid med seksjon for avansert trombocytt ved UNN har vi nå påvist spesifikke antistoffer mot blodplater som kan gi et slikt bilde, som vi kjenner fra andre deler av medisinen, men da med medikamenter som utløsende årsak, sier Holme.