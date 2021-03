Hvaler-ordføreren om krisepakker: – Ikke for oss som bor på landet

Sammen med Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård varsler hun krisetilstander for lokalt næringsliv og arbeidstakere etter at det ble innført strenge, felles smitteverntiltak for Viken som region. De to Ap-ordførerne krever handling fra regjeringen, og påpeker at Ap har foreslått en større krisepakke som ble stemt ned på Stortinget.

Jeg har fått flere meldinger om at mange må permitteres, om øl som må helles ut og mat som går i dunken. — Mona Vauger, Hvaler-ordfører (Ap)

Hvaler er en turistkommune med mange små aktører, som nå rammes hardt av de strenge, felles smitteverntiltakene for hele Viken fylke, påpeker ordfører Mona Vauger (Ap). Her er hun på snorklippeoppdrag i forbindelse med åpningen av Friluftshuset på Storesand i fjor sommer, sammen med Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård. (Oslofjordens Friluftsråd)

I turistkommunen Hvaler merkes nedstengingen godt, da påsken gjerne markerer sesongåpning for restaurantnæringen i øysamfunnet. Ordfører Mona Vauger sier hun er oppriktig lei seg og bekymret på vegne av lokalt næringsliv.

– Ja, her har jo for eksempel restaurantene planlagt sesongåpning og gjort store innkjøp. Jeg har fått flere meldinger om at mange må permitteres, om øl som må helles ut og mat som går i dunken. Mye av maten på restaurantene er jo ferskvarer, som når det for eksempel arrangeres skreiaften og det er kjøpt inn et stort parti. Konsekvensene for Hvalers næringsaktører er veldig trist å registrere, de rammes hardt, sier Vauger til Dagsavisen Demokraten.

Både Fredrikstad og Hvaler var blant 13 kommuner som i møte med Statsforvalteren ba om å få slippe de regionale smitteverntiltakene. Nygård bekrefter overfor Dagsavisen Demokraten at frykten for et lidende lokalt næringsliv var en hovedgrunn til det.

– Ja, det var det. Vi var bekymret for om tiltakene var forholdsmessige med tanke på smittesituasjonen i Fredrikstad på det tidspunktet, sier han.

Vår hjørnesteinsbedrift er alle de små, og nå er jeg veldig bekymret for dem. — Mona Vauger, Hvaler-ordfører (Ap)

Mona Vauger påpeker at Hvaler har et lavt smittetrykk og at det var naturlig å be om unntak da kommunen likevel ble omfattet av de felles, regionale smitteverntiltakene fra tirsdag. Nå håper hun på en håndsrekning til de små næringsaktørene som er rammet av strenge tiltak.

– Det er helt nødvendig at regjeringen finner løsninger for økonomiske krisepakker nå, som treffer også her. Vi har veldig mange små virksomheter, hvorav mange faller mellom to stoler i tiltakspakkene. Disse pakkene er ikke innrettet for oss ute på landet. Vår hjørnesteinsbedrift er alle de små, og nå er jeg veldig bekymret for dem, sier Hvaler-ordføreren.

– En rettferdig krisepolitikk må også innebære at kommunene som er mest rammet får mulighet til å hjelpe eget næringsliv nå, slutter Vauger.