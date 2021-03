Høie bekymret for at vi ikke ser toppen av smittebølgen

Det siste døgnet er det registrert 1.156 nye koronasmittede det siste døgnet. Oslo hadde 495 tilfeller, som er klar døgnrekord i hovedstaden.

– Vi er bekymret for at vi ikke ser toppen av den tredje bølgen ennå og at det vil kunne fortsette. Det tar ofte én til to uker før tiltakene slår ut på smittetallene, sier Høie til NTB.

Helseministeren betegner smittesituasjonen som veldig alvorlig.

– Vi ser også at smitteøkningen fører til det vi har jobbet for unngå, nemlig at sykehusene nå opplever en stor belastning og må avlyse andre avtaler, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at smittetallene vil nok fortsette å øke før det snur.

– Det kan uansett være at trenden snur om to uker hvis etterlevelsen av tiltak er god. Hvis vi får ned R-tallet ganske raskt, kan dette skje, sier Nakstad.

(©NTB)