Folkhälsomyndigheten anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

Stengte grenser mot Sverige Svenske Folkhälsomyndigheten anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn og dansker oppheves. Svenskegrensa har, med enkelte unntak, vært sperret for nordmenn siden 25. januar. Årsaken er frykt for spredning av den britiske virusvarianten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum)