Tungtransport full av farer

Blant annet la Statens vegvesens kontrollører ned midlertidig kjøreforbud for et finsk vogntog, som med et skilt som skal varsle om fare i stedet bidro til mindre trafikksikkerhet med dette skiltet.

Hindret sikt

Sjåføren, som ble stanset ved grenseovergangen i Ørje, hadde plassert et såkalt ADR-skilt i frontruta på førerhuset. ADR-skiltet er et av flere typer skilt som er påkrevd for å varsle medtrafikanter om at man frakter farlig gods.

Men skiltet var i dette tilfellet plassert slik at det hindret sjåførens sikt. I tillegg var skiltet ikke forsvarlig merket, ifølge Statens vegvesens rapport. Finnen fikk påbud om å rette opp i fareskiltingen sin før han fikk kjøre videre.

19 måtte parkere

57 tunge kjøretøy ble kontrollert ved grenseovergangene på Svinesund og i Ørje mandag, og 19 av disse fikk kjøreforbud. Veivesenet ga i alt 29 skriftlige pålegg om utbedringer av feil og mangler på kjøretøyene. Det ble dessuten skrevet fem gebyrer for dårlige dekk, fem for overlast og seks øvrige gebyrer.

I Ørje ble det foruten den risikable fareskiltingen avdekket under en bremsetest av et polsk vogntog at tungbilen manglet brems på et av hjulene. Et russisk vogntog kom inn til kontrollplassen med en ødelagt luftpute og stor luftlekkasje på en brems. Begge sjåførene måtte få bremsefeilene reparert før de fikk kjøre videre.

På Svinesund stanset veivesenet blant annet tre vogntog og en varebil som alle fikk kjøreforbud på grunn av overlast, i tillegg til at ett vogntog måtte parkere med for bred last og to andre vogntog på grunn av for dårlig sikring av lasten.

