Skattemeldingen er på vei

Norge — I skattemeldingen for 2020 er ikke fradrag for arbeidsreiser fylt ut som tidligere. Årsaken er at Skatteetaten tror det er mange som må endre denne posten på grunn av permitteringer og hjemmekontor. De overlater derfor skattyterne å oppgi hvor mye de reiste.

Brukere som får tilgang tirsdag, får beskjed på epost, opplyser Skatteetaten.

Skattemeldingen blir gjort tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april for elektroniske brukere. De aller fleste næringsdrivende og lønnstakere som velger å få skattemeldingen på papir, vil få den i posten fra 7. april.

